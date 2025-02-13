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  4. В Арсенале подтвердили, что Хаверцу нужна операция
Англия
13 февраля 2025, 19:12 |
143
1

В Арсенале подтвердили, что Хаверцу нужна операция

Для игрока этот сезон завершился досрочно

13 февраля 2025, 19:12 |
143
1
В Арсенале подтвердили, что Хаверцу нужна операция
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

25-летний немецкий атакующий полузащитник «Арсенала» Кай Гаверц получил травму подколенного сухожилия во время тренировки в Дубае.

На официальном сайте «канониров» сообщили, что игрок нуждается в хирургическом вмешательстве.

«Хотим сообщить, что после обследования и консультаций со специалистами клуба было подтверждено, что Каю нужна операция, которая будет проведена в ближайшие дни.

Игрок как можно быстрее начнет реабилитационную программу, чтобы быть готовым к следующему сезону. Все в клубе поддерживают его и желают выздоровления», – говорится в сообщении клуба.

Ранее стало известно, что «Арсенал» потерял четырех игроков атаки.

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травма Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Кай Хаверц травма колена
Александр Сильченко Источник: ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 1
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Mark4854590
Шкода гравця. Та і Арсеналу тепер доведеться непросто.Важкувато буде наздогнати Ліверпуль
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