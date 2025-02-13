В Арсенале подтвердили, что Хаверцу нужна операция

25-летний немецкий атакующий полузащитник «Арсенала» Кай Гаверц получил травму подколенного сухожилия во время тренировки в Дубае.

На официальном сайте «канониров» сообщили, что игрок нуждается в хирургическом вмешательстве.

«Хотим сообщить, что после обследования и консультаций со специалистами клуба было подтверждено, что Каю нужна операция, которая будет проведена в ближайшие дни.

Игрок как можно быстрее начнет реабилитационную программу, чтобы быть готовым к следующему сезону. Все в клубе поддерживают его и желают выздоровления», – говорится в сообщении клуба.

Ранее стало известно, что «Арсенал» потерял четырех игроков атаки.