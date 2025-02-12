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Англия
12 февраля 2025, 18:35 | Обновлено 12 февраля 2025, 18:42
1004
2

Шок Арсенала. Команда потеряла четырех игроков атаки, кто будет форвардом

Кому-то придется играть на позиции центрфорварда

12 февраля 2025, 18:35 | Обновлено 12 февраля 2025, 18:42
1004
2
Шок Арсенала. Команда потеряла четырех игроков атаки, кто будет форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Жезус

В среду стало известно о травме ноги форварда Арсенала Кая Хаверца, который выбыл до конца сезона. Немец является полузащитником, однако в лондонской команде выступает на позиции девятого номера (15 голов и 5 ассистов в сезоне).

Хаверц стал четвертым игроком атаки, которого команда, претендующая на титул АПЛ, потеряла в нынешнем сезоне.

Ранее до конца чемпионата выбыл Габриэль Жезус, а также травмированы Букайо Сака и Габриэль Мартинелли. Оба должны вернуться до апреля, но пропустят напряженный отрезок сезона.

Сообщается, что у наставника Микеля Артеты остается минимальный выбор на позицию форварда.

В центр могут передвинуть Леандро Троссарда, у которого уже есть небольшой опыт на этой позиции, а также дать шанс арендованному у Челси Рахиму Стерлингу или 17-летнему Итану Нванери.

При этом в январе Микель Артета просил у клуба хотя бы одного новичка в атаку, но никого подписать не удалось, а тренер был разочарован бездействием менеджмента.

Арсенал, который не выигрывает титул АПЛ с 2004 года, в нынешнем сезоне идет на второй позиции с отставанием в шесть очков от Ливерпуля при матче в запасе для конкурента.

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Арсенал Лондон Английская Премьер-лига травма Микель Артета Кай Хаверц
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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DaVinci
Менеджмент не зрозуміло на що надіявся.
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Lesovij7
Стерлинга ставить надо
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