Шок Арсенала. Команда потеряла четырех игроков атаки, кто будет форвардом

В среду стало известно о травме ноги форварда Арсенала Кая Хаверца, который выбыл до конца сезона. Немец является полузащитником, однако в лондонской команде выступает на позиции девятого номера (15 голов и 5 ассистов в сезоне).

Хаверц стал четвертым игроком атаки, которого команда, претендующая на титул АПЛ, потеряла в нынешнем сезоне.

Ранее до конца чемпионата выбыл Габриэль Жезус, а также травмированы Букайо Сака и Габриэль Мартинелли. Оба должны вернуться до апреля, но пропустят напряженный отрезок сезона.

Сообщается, что у наставника Микеля Артеты остается минимальный выбор на позицию форварда.

В центр могут передвинуть Леандро Троссарда, у которого уже есть небольшой опыт на этой позиции, а также дать шанс арендованному у Челси Рахиму Стерлингу или 17-летнему Итану Нванери.

При этом в январе Микель Артета просил у клуба хотя бы одного новичка в атаку, но никого подписать не удалось, а тренер был разочарован бездействием менеджмента.

Арсенал, который не выигрывает титул АПЛ с 2004 года, в нынешнем сезоне идет на второй позиции с отставанием в шесть очков от Ливерпуля при матче в запасе для конкурента.