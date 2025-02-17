Выбрал Болгарию. Верес не смог оставить легионера

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Вереса» сегодня в Ровно начали непосредственную подготовку к поединку 18 тура чемпионата УПЛ с «Кривбассом», который состоится 22 февраля.

По имеющейся информации, румынский легионер Калин Попеску, который был на просмотре на сборе в Турции, решил продолжить карьеру в Болгарии, хотя ровенчане были заинтересованы в его подписании.

Кроме того, камерунец Нонго не избежал серьезной травмы колена и выбыл из строя до ноября. Африканец уже адаптировался в «Вересе», и на него можно было рассчитывать, как на игрока стартового состава, но футболист получил досадную травму.

Сейчас «Верес» занимает 9 место в чемпионате УПЛ, набрав 19 очков.

Ранее сообщалось, что румынский левый вингер Калин Попеску не впечатлил тренерский штаб «Вереса».