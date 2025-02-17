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  4. Выбрал Болгарию. Верес не смог оставить легионера
Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 17:30 |
282
1

Выбрал Болгарию. Верес не смог оставить легионера

Еще один легионер получил травму

17 февраля 2025, 17:30 |
282
1
Выбрал Болгарию. Верес не смог оставить легионера
ФК Волос. Калин Попеску

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Вереса» сегодня в Ровно начали непосредственную подготовку к поединку 18 тура чемпионата УПЛ с «Кривбассом», который состоится 22 февраля.

По имеющейся информации, румынский легионер Калин Попеску, который был на просмотре на сборе в Турции, решил продолжить карьеру в Болгарии, хотя ровенчане были заинтересованы в его подписании.

Кроме того, камерунец Нонго не избежал серьезной травмы колена и выбыл из строя до ноября. Африканец уже адаптировался в «Вересе», и на него можно было рассчитывать, как на игрока стартового состава, но футболист получил досадную травму.

Сейчас «Верес» занимает 9 место в чемпионате УПЛ, набрав 19 очков.

Ранее сообщалось, что румынский левый вингер Калин Попеску не впечатлил тренерский штаб «Вереса».

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Источник: Вересу не подошел румынский хавбек
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Самуэль Нонго трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Andromed
щось не найкращі справи з трансферами у Вереса, треба буде обов'язково знайти заміну Нонго
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