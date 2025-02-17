Источник: Вересу не подошел румынский хавбек

Румынский левый вингер Калин Попеску не впечатлил тренерский штаб «Вереса». Игрок находился в команде на просмотре, но уже отправился домой, сообщает журналист Дмитрий Венков.

23-летний футболист с июля 2024 года находится без клуба. Последней его командой был греческий «Волос». Калин Попеску вызывался в сборные Румынии U-17 и U-19.

Попеску также проходил просмотр в криворожском «Кривбассе», но Юрию Вернидубу не подошел. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость румынского футболиста в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Верес» в спарринге уступил латвийскому клубу РФШ.