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  4. Источник: Вересу не подошел румынский хавбек
Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 16:56 |
162
0

Источник: Вересу не подошел румынский хавбек

Игрок покинул расположение ровенского клуба

17 февраля 2025, 16:56 |
162
0
Источник: Вересу не подошел румынский хавбек
Отеллос Афиену. Калин Попеску

Румынский левый вингер Калин Попеску не впечатлил тренерский штаб «Вереса». Игрок находился в команде на просмотре, но уже отправился домой, сообщает журналист Дмитрий Венков.

23-летний футболист с июля 2024 года находится без клуба. Последней его командой был греческий «Волос». Калин Попеску вызывался в сборные Румынии U-17 и U-19.

Попеску также проходил просмотр в криворожском «Кривбассе», но Юрию Вернидубу не подошел. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость румынского футболиста в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Верес» в спарринге уступил латвийскому клубу РФШ.

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Сергей Турчак Источник: Telegram
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