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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 22:12 | Обновлено 14 февраля 2025, 22:46
139
0

Источник: румынский хавбек находится на просмотре в Вересе

Левый вингер Калин Попеску может стать игроком команды из Ровно

14 февраля 2025, 22:12 | Обновлено 14 февраля 2025, 22:46
139
0
Источник: румынский хавбек находится на просмотре в Вересе
Отеллос Афиену. Калин Попеску

23-летний румынский левый вингер Калин Попеску находится на просмотре в ровенском клубе Верес.

Хавбек ранее выступал за румынские клубы, а последней его командой греческий Волос, оставивший летом 2024 года. Он вызывался в юношеские сборные Румынии.

Ранее Попеску проходил просмотр в Кривбассе, но не удивил главного тренера команды Юрия Вернидуба.

Дальнейшая судьба хавбека в Вересе решится в ближайшее время. Его трансферная стоимость, по оценке веб-портала Transfermarkt, составляет 250 тысяч евро.

Клуб из Ровно 14 февраля на сборах в Турции уступил в контрольном матче латвийской команде РФШ (0:1).

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Верес Ровно Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ Волос свободный агент
Николай Степанов Источник: Telegram
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