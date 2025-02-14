Источник: румынский хавбек находится на просмотре в Вересе
Левый вингер Калин Попеску может стать игроком команды из Ровно
23-летний румынский левый вингер Калин Попеску находится на просмотре в ровенском клубе Верес.
Хавбек ранее выступал за румынские клубы, а последней его командой греческий Волос, оставивший летом 2024 года. Он вызывался в юношеские сборные Румынии.
Ранее Попеску проходил просмотр в Кривбассе, но не удивил главного тренера команды Юрия Вернидуба.
Дальнейшая судьба хавбека в Вересе решится в ближайшее время. Его трансферная стоимость, по оценке веб-портала Transfermarkt, составляет 250 тысяч евро.
Клуб из Ровно 14 февраля на сборах в Турции уступил в контрольном матче латвийской команде РФШ (0:1).
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