Источник: румынский хавбек находится на просмотре в Вересе

23-летний румынский левый вингер Калин Попеску находится на просмотре в ровенском клубе Верес.

Хавбек ранее выступал за румынские клубы, а последней его командой греческий Волос, оставивший летом 2024 года. Он вызывался в юношеские сборные Румынии.

Ранее Попеску проходил просмотр в Кривбассе, но не удивил главного тренера команды Юрия Вернидуба.

Дальнейшая судьба хавбека в Вересе решится в ближайшее время. Его трансферная стоимость, по оценке веб-портала Transfermarkt, составляет 250 тысяч евро.

Клуб из Ровно 14 февраля на сборах в Турции уступил в контрольном матче латвийской команде РФШ (0:1).