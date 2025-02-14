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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 14:07 |
165
0

Проиграли участнику Лиги Европы. Верес в спарринге уступил РФШ

Ровенский клуб сыграл с чемпионом Латвии

14 февраля 2025, 14:07 |
165
0
Проиграли участнику Лиги Европы. Верес в спарринге уступил РФШ
НК Верес

«Верес» завершает учебно-тренировочные сборы в Турции. Заключительный спарринг Команда Олега Шандрука проводит с латвийским клубом РФШ.

Чемпионат Латвии проводится по системе «весна-осень». В прошлом сезоне РФШ выиграл национальный чемпионат. Команда набрала 90 очков в 36 матчах и на 3 очка опередила ближайшего конкурента. Этот титул стал для РФШ третьим в истории. Команда также становилась чемпионом в 2023 и 2021 годах.

РФШ выступал в основном этапе Лиги Европы. Команда обыграла «Аякс» (1:0) а также сыграла вничью с «Андерлехтом» (1:1) и «Галатасараем» (2:2). В последнем туре РФШ встречался с киевским «Динамо» и уступил 0:1. В турнирной таблице Лиги Европы РФШ занял 32 место.

Первый тайм прошел без забитых мячей. А во втором тайме Лизуновс на 60-й минуте вывел РФШ вперед. Латвийский клуб удержал победный результат, несмотря на то, что на 81-й минуте Силла получил красную карточку.

Товарищеский матч. 14 февраля. Турция

«Верес» (Украина) – РФШ (Латвия) – 0:1

Гол: Лизуновс (60)

Верес: Кожухар, Куция, Гончаренко, Вовченко (Чечер, 69), Шевченко (Смеян, 76), Кучеров (Клец, 69), Харатин, Шарай, Дахновский (игрок на просмотре, 61), Годя, Гайдучик.

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Верес Ровно РФШ Рига контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Сергей Турчак Источник: ФК Верес
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