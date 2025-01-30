Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РБ Зальцбург – Атлетико – 1:4. Дубль Гризманна и мяч Симеоне. Видео голов
Лига Чемпионов
РБ Зальцбург
29.01.2025 22:00 – FT 1 : 4
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 января 2025, 01:57 |
35
0

РБ Зальцбург – Атлетико – 1:4. Дубль Гризманна и мяч Симеоне. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25

30 января 2025, 01:57 |
35
0
РБ Зальцбург – Атлетико – 1:4. Дубль Гризманна и мяч Симеоне. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами РБ Зальцбург и Атлетико Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Ред Булл Арена в Зальцбурге. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Дубль оформил именитый Антуан Гризманн. Также по одному мячу забили Джуалиано Симеоне и Маркос Льоренте.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

РБ Зальцбург (Австрия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:4

Голы: Дагим, 90+1 – Дж. Симеоне, 5, Гризманн, 13, 45+1, Льоренте, 63

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Адам Дагим (РБ Зальцбург).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид).
По теме:
Бавария – Слован – 3:1. Мюллер, Кейн и Коман. Видео голов и обзор матча
Атлетико второй раз в истории выиграл пять матчей подряд в Лиге чемпионов
ВИДЕО. «Все ради Победы». Степаненко попрощался с Шахтером
Лига чемпионов РБ Зальцбург Атлетико Мадрид видео голов и обзор Антуан Гризманн Маркос Льоренте Адам Дагим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Бокс | 29 января 2025, 07:50 7
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик

Легендарный боксер считает, что Александр может проиграть молодому бойцу

Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
Другие виды | 29 января 2025, 06:23 0
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу

Хорватия и Франция с большим трудом вышли в 1/2 финала чемпионата мира

Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Футбол | 29.01.2025, 17:07
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Футбол | 29.01.2025, 23:56
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Манчестер Сити – Брюгге – 3:1. Валидольная победа. Видео голов и обзор
Футбол | 30.01.2025, 01:50
Манчестер Сити – Брюгге – 3:1. Валидольная победа. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Брюгге – 3:1. Валидольная победа. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
29.01.2025, 08:32 3
Футбол
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
28.01.2025, 21:25 20
Футбол
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
28.01.2025, 07:24 2
Футбол
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
29.01.2025, 08:26 7
Бокс
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
28.01.2025, 07:47 7
Бокс
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
28.01.2025, 09:24 9
Футбол
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
28.01.2025, 21:41 1
Футбол
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
29.01.2025, 09:00 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем