РБ Зальцбург – Атлетико – 1:4. Дубль Гризманна и мяч Симеоне. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25
29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами РБ Зальцбург и Атлетико Мадрид.
Поединок прошел на стадионе Ред Булл Арена в Зальцбурге. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
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Дубль оформил именитый Антуан Гризманн. Также по одному мячу забили Джуалиано Симеоне и Маркос Льоренте.
Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января
РБ Зальцбург (Австрия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:4
Голы: Дагим, 90+1 – Дж. Симеоне, 5, Гризманн, 13, 45+1, Льоренте, 63
Видеообзор матча:
События матча
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