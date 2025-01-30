29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами РБ Зальцбург и Атлетико Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Ред Булл Арена в Зальцбурге. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

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Дубль оформил именитый Антуан Гризманн. Также по одному мячу забили Джуалиано Симеоне и Маркос Льоренте.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

РБ Зальцбург (Австрия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:4

Голы: Дагим, 90+1 – Дж. Симеоне, 5, Гризманн, 13, 45+1, Льоренте, 63

Видеообзор матча: