В среду, 29 января, в Лиге чемпионов состоится матч 8-го тура «РБ Зальцбург» – «Атлетико». «РБ Зальцбург» потерял шансы на выход в плей-офф, а «Атлетико» претендует на прямую путевку в 1/8 финала.

РБ Зальцбург

Австрийский клуб в основном этапе Лиги чемпионов набрал 3 очка. В четвертом туре команда на выезде обыграла «Фейеноорд» (3:1). Все остальные матчи «РБ Зальцбург» проиграл. В предыдущем туре ЛЧ подопечные Томаса Леча потерпели разгромное поражение от мадридского «Реала» со счетом 1:5. В турнирной таблице команда идет на 34-м месте, опережая лишь «Слован» и «Янг Бойз».

Атлетико Мадрид

Подопечные Диего Симеоне в Лиге чемпионов играют бескомпромиссно. У команды 5 побед (4 подряд) и два поражения. В предыдущем туре «Атлетико» вырвал победу над «Байером», забив решающий мяч на 90-й минуте. В турнирной таблице Лиги чемпионов «Атлетико» идет на 5-м месте. Победа в поединке с «РБ Зальцбург» гарантирует команде выход в 1/8 финала. Неплохо идут дела и в чемпионате Испании. «Атлетико» занимает второе место, с отставанием от мадридского «Реала» в четыре очка.

Личные встречи

Команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21. «Атлетико» выиграл оба матча – 2:0 в гостях и 3:2 дома.

«РБ Зальцбург» – «Атлетико»: ключевая статистика и тренды

Чемпионат Австрии сейчас на паузе.«РБ Зальцбург» в 2025 году проиграл три матча (два из них – товарищеские). Разница мячей составляет 3:14.

«РБ Зальцбург» (возможный состав): Янис Бласвих– Алекса Терзич, Самсон Байду, Амар Дедич,Хендри Бланк – Николас Капальдо, Оскар Глух, Мадс Бидструп – Нене Доржелес, Адам Дагим, Мусса Кунфоло Йео.

«Атлетико» (возможный состав): Ян Облак – Клеман Лангле, Хосе Мария Хименес, Хави Галан, Маркос Льоренте – Самуэл Лино, Родриго Де Поль, Джулиано Симеоне, Конор Галлахер – Антуан Гризманн, Хулиан Альварес.

Прогноз

«РБ Зальцбург» за семь матчей в ЛЧ забил всего четыре мяча. Возможен вариант, что забьет только одна команда (коэффициент 1,87).