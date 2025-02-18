Ники ХАЕН: «Ожидаю, что Аталанта начнет матч агрессивно»

Перед матчем 1/16 финала Лиги чемпионов главный тренер «Брюгге» Ники Хаен прокомментировал, как команда будет действовать против «Аталанты».

«Ожидаю, что соперник начнет матч агрессивно. Для нас это будет очень тяжелый вечер, но если мы будем играть дисциплинированно и уверенно, то вижу большие возможности для команды.

Сейчас «Брюгге» - это хороший гармоничный микс опыта и молодости. Игроки умеют играть друг с другом и обмениваться опытом.

Мы сосредотачиваемся только на качествах нашей команды. Я верю в силу своих футболистов», – прокомментировал Хаен.

«Брюгге» в первой игре победил «Аталанту» со счетом 2:1.

Матч «Аталанта» – «Брюгге» состоится 18 февраля в 22:00 по киевскому времени.