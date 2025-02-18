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  4. Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Приятные новости. Лукман и Колашинац восстановились»
Лига чемпионов
18 февраля 2025, 05:12 | Обновлено 18 февраля 2025, 05:14
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Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Приятные новости. Лукман и Колашинац восстановились»

«Аталанта» попытается реабилитироваться за первую игру против «Брюгге»

18 февраля 2025, 05:12 | Обновлено 18 февраля 2025, 05:14
50
0
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Приятные новости. Лукман и Колашинац восстановились»
uefa.com. Джан Пьеро Гасперіні

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал, как команда будет готовиться к матчу 1/16 финала Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

«В Италии команды умеют закрываться и защищаться, но это специфика местного футбола. В Лиге чемпионов все команды борются за победу. «Брюгге» – очень хорошая команда.

Они играли против любого соперника. В первом тайме они шокировали «Манчестер Сити». У них очень много быстрых футболистов. Нам нужно отыгрываться, но надо не забывать быть осторожными.

Есть и приятные новости. Лукман и Колашинац восстановились. Думаю, что Колашинац начнет в основном составе, а Лукман выйдет во втором тайме», – прокомментировал Гасперини.

«Аталанта» уступила в первом матче бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2.

Матч «Аталанта» - «Брюгге» состоится 18 февраля в 22:00 по киевскому времени

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Джан Пьеро Гасперини Лига чемпионов Брюгге Аталанта Адемола Лукман Сеад Колашинац
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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