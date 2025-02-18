Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дубае 18 февраля в 10:30
18 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В 1/16 финала украинка сыграет против Анастасии Потаповой (WTA 33). Поединок пройдет вторым запуском на корте №2 после игры Шнайдер – Носкова. Ориентировочное время начала матча – 10:30 по Киеву.
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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Потаповой.
Победительница противостояния в 3-м раунде сыграет либо против Виктории Азаренко, либо против Иги Свентек.
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