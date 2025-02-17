Украина. Премьер лига17 февраля 2025, 16:31 | Обновлено 17 февраля 2025, 16:33
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ВИДЕО. Киевское Динамо вернулось домой после сборов в Турции
Столичная команда сыграла 10 спаррингов: 7 побед, 1 ничья, 2 поражения
17 февраля 2025, 16:31 | Обновлено 17 февраля 2025, 16:33
895
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Киевское «Динамо» вернулось после зимних сборов в Турции, которые длились около полутора месяцев.
Динамовцы на сборах сыграли 10 матчей: 7 побед, 1 ничья, 2 поражения.
Подопечные Александра Шовковского уже в родном городе и здесь будут готовиться к возобновлению чемпионата Украины.
Ближайший матч «Динамо» проведет 23 февраля в 18:00 в 18 туре УПЛ против львовских «Карпат».
ВИДЕО. Киевское Динамо вернулось домой после сборов в Турции
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