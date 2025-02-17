Киевское «Динамо» вернулось после зимних сборов в Турции, которые длились около полутора месяцев.

Динамовцы на сборах сыграли 10 матчей: 7 побед, 1 ничья, 2 поражения.

Подопечные Александра Шовковского уже в родном городе и здесь будут готовиться к возобновлению чемпионата Украины.

Ближайший матч «Динамо» проведет 23 февраля в 18:00 в 18 туре УПЛ против львовских «Карпат».

ВИДЕО. Киевское Динамо вернулось домой после сборов в Турции