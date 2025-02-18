Марта Костюк – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 февраля первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Софии Кенин (США, WTA 56). Поединок пройдет вторым запуском на корте №3 после игры Мертенс – Бадоса. Ориентировочное время начала матча – 10:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Евы Лис, либо против Жасмин Паолини.

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