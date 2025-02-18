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  4. Марта Костюк – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 февраля 2025, 06:25 |
177
0

Марта Костюк – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дубае 18 февраля в 10:30

18 февраля 2025, 06:25 |
177
0
Марта Костюк – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

18 февраля первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Софии Кенин (США, WTA 56). Поединок пройдет вторым запуском на корте №3 после игры Мертенс – Бадоса. Ориентировочное время начала матча – 10:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Евы Лис, либо против Жасмин Паолини.

📺 Видеотрансляция

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Марта Костюк София Кенин смотреть онлайн WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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