Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Прогноз на матч WTA 1000 в Дубае
Поединок 1/16 финала начнется 18 февраля в 10:30 по Киеву
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18 февраля в Дубае свою встречу второго круга проведут Даяна Ястремская (WTA 48) и Анастасия Потапова (WTA 33). Старт матча запланирован на 10:30 по киевскому времени.
Даяна Ястремская
Украинская спортсменка в этом году успела провести 14 матчей, в которых одержала 9 побед. На самом престижном турнире Aus Open теннисистка дошла до третьего круга, где уступила Рыбакиной.
Лучше всего удалось отыграть в Линце, там Ястремская была в шаге от триумфа, но проиграла в трех сетах «нейтралке» Екатерине Александровой. На этом турнире Даяна начала с победы над опытной полькой Магдой Линетт – 6:3, 7:5.
Украинке свойственно много ошибаться из-за своей агрессивной манеры, но когда есть баланс между мощными ударами и невынужденными ошибками, тогда она показывает хорошие результаты. Поскольку у Ястремской многое зависит от настроения, сложно предположить, на каком уровне она проведет следующий матч.
Анастасия Потапова
Неплохо проводит этот сезон «нейтралка» Анастасия Потапова, даже по результатам видно, как спортсменка постепенно прогрессирует. В Брисбене теннисистка дошла до третьего круга, а на Aus Open вылетела во втором круге. Спортсменка дошла до четвертьфинала турнира в Линце. Моментом триумфа стал турнир в румынском Клуж, где Потапова в финале обыграла итальянку Лючию Бронцетти – 4:6, 6:1, 6:2.
Выигрыш румынского турнира нельзя считать феноменальным успехом, ведь теннисистка там была первой сеяной. Уверенно удалось начать турнир в Дубае, где 16-я ракетка Беатрис Хаддад Майя была разгромлена в двух сетах – 6:3, 6:0.
Потапова тоже провела 14 матчей в этом году, но одержала 11 побед. Теннисистка сейчас на кураже, так как находится на серии из шести побед подряд.
Личные встречи
Статистика свидетельствует о том, что теннисистки пересекались трижды, на трех разных покрытиях, счет 2:1 в пользу Потаповой. Последний матч состоялся полтора месяца назад в Брисбене, тогда Ястремская уступила в двух сетах – 5:7, 4:6.
Прогноз
Это будет битва двух сильных молодых теннисисток из топ-50, где Потапова котируется небольшим фаворитом.
Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ястремской – 2,46, успех Потаповой – 1,52. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!
Один из тех случаев, когда можно ожидать любого исхода, рискну поставить на тотал меньше 21,5 геймов за 1,86.
10:30
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