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  4. Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Прогноз на матч WTA 1000 в Дубае
WTA
18 февраля 2025, 06:01 |
406
0

Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Прогноз на матч WTA 1000 в Дубае

Поединок 1/16 финала начнется 18 февраля в 10:30 по Киеву

18 февраля 2025, 06:01 |
406
0
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Прогноз на матч WTA 1000 в Дубае
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18 февраля в Дубае свою встречу второго круга проведут Даяна Ястремская (WTA 48) и Анастасия Потапова (WTA 33). Старт матча запланирован на 10:30 по киевскому времени.

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка в этом году успела провести 14 матчей, в которых одержала 9 побед. На самом престижном турнире Aus Open теннисистка дошла до третьего круга, где уступила Рыбакиной.

Лучше всего удалось отыграть в Линце, там Ястремская была в шаге от триумфа, но проиграла в трех сетах «нейтралке» Екатерине Александровой. На этом турнире Даяна начала с победы над опытной полькой Магдой Линетт – 6:3, 7:5.

Украинке свойственно много ошибаться из-за своей агрессивной манеры, но когда есть баланс между мощными ударами и невынужденными ошибками, тогда она показывает хорошие результаты. Поскольку у Ястремской многое зависит от настроения, сложно предположить, на каком уровне она проведет следующий матч.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Анастасия Потапова

Неплохо проводит этот сезон «нейтралка» Анастасия Потапова, даже по результатам видно, как спортсменка постепенно прогрессирует. В Брисбене теннисистка дошла до третьего круга, а на Aus Open вылетела во втором круге. Спортсменка дошла до четвертьфинала турнира в Линце. Моментом триумфа стал турнир в румынском Клуж, где Потапова в финале обыграла итальянку Лючию Бронцетти – 4:6, 6:1, 6:2.

Выигрыш румынского турнира нельзя считать феноменальным успехом, ведь теннисистка там была первой сеяной. Уверенно удалось начать турнир в Дубае, где 16-я ракетка Беатрис Хаддад Майя была разгромлена в двух сетах – 6:3, 6:0.

Потапова тоже провела 14 матчей в этом году, но одержала 11 побед. Теннисистка сейчас на кураже, так как находится на серии из шести побед подряд.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Потапова

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что теннисистки пересекались трижды, на трех разных покрытиях, счет 2:1 в пользу Потаповой. Последний матч состоялся полтора месяца назад в Брисбене, тогда Ястремская уступила в двух сетах – 5:7, 4:6.

Прогноз

Это будет битва двух сильных молодых теннисисток из топ-50, где Потапова котируется небольшим фаворитом.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ястремской – 2,46, успех Потаповой – 1,52. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Один из тех случаев, когда можно ожидать любого исхода, рискну поставить на тотал меньше 21,5 геймов за 1,86.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
18.02.2025 -
10:30
Анастасия Потапова
Тотал меньше 21.5 1.86 Сделать ставку
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Даяна Ястремская Анастасия Потапова WTA Дубай прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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