Марта Костюк – София Кенин. Прогноз, анонс на матч турнира WTA 1000 в Дубае
Поединок 1/16 финала начнется 18 февраля в 10:30 по Киеву
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18 февраля на кортах Дубая свою встречу второго круга проведут Марта Костюк (WTA 21) и София Кенин (WTA 56). Старт матча запланирован на 10:30 по киевскому времени.
Марта Костюк
Кто следит за Костюк в этом сезоне, явно заметил, что спортсменка постепенно прибавляет, даже когда результаты не в ее пользу. Этот турнир Марта начала с победы над опытной Катериной Синяковой – 6:3, 6:4, причем во втором сете был тяжелый момент, когда украинка уступала 2:3 и 0:40 на своей подаче, но не позволила сопернице сделать брейк, что стало переломным моментом.
На турнире в Дохе теннисистка выглядела хорошо, пусть и вылетела в четвертьфинале от Анисимовой в трех сетах. Ее соперница признала, что игра была равной, победить могла любая из них. К слову, Анисимова в итоге выиграла трофей в Катаре.
По последним матчам можно сказать многого хорошего о Костюк, есть характер, техника, набирается ценного опыта на топ-уровне. Иногда не хватает хладнокровия в решающие моменты, хочется сильнее подачу, хотя Марта точно движется в правильном направлении.
София Кенин
Об успехах американки часто говорят в прошедшем времени, на ее счету есть один выигранный шлем, а также финал мейджора, она экс-четвертая ракетка мира. Говорить о завершении карьеры точно рано, ведь Кенин всего 26 лет, но сейчас она играет в силу не самого опасного середняка. Спортсменка в этом сезоне провела 13 встреч, в которых одержала восемь побед.
В первом круге турнира в Дубае американка одолела Донну Векич – 7:5, 6:3, ни разу не позволив сопернице сделать брейк, а первая подача составила 76%. На недавнем турнире в Дохе Кенин дошла до третьего круга, где уступила в двух сетах Онс Жабер. В последних четырех играх процент первой подачи не спускался ниже 74%.
Есть ощущение, что спортсменка играет на определенном уровне, выше которого не может подняться, хотя и ниже не падает. Американка может выстрелить, как это недавно сделала Киз на мейджоре. Кенин представляет опасность.
Прогноз
Хоть теннисистки хорошо известны любителям этого вида спорта, между собой ранее они никогда не играли. У американки больше опыта и титулов, но форма Костюк сейчас лучше, поэтому украинка и считается небольшим фаворитом.
Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Костюк – 1,53, успех Кенин – 2,64. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!
Поскольку между собой сыграют две сильные теннисистки, думаю, их матч не будет коротким, поэтому поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,69.
10:30
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