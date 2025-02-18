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18 февраля на кортах Дубая свою встречу второго круга проведут Марта Костюк (WTA 21) и София Кенин (WTA 56). Старт матча запланирован на 10:30 по киевскому времени.

Марта Костюк

Кто следит за Костюк в этом сезоне, явно заметил, что спортсменка постепенно прибавляет, даже когда результаты не в ее пользу. Этот турнир Марта начала с победы над опытной Катериной Синяковой – 6:3, 6:4, причем во втором сете был тяжелый момент, когда украинка уступала 2:3 и 0:40 на своей подаче, но не позволила сопернице сделать брейк, что стало переломным моментом.

На турнире в Дохе теннисистка выглядела хорошо, пусть и вылетела в четвертьфинале от Анисимовой в трех сетах. Ее соперница признала, что игра была равной, победить могла любая из них. К слову, Анисимова в итоге выиграла трофей в Катаре.

По последним матчам можно сказать многого хорошего о Костюк, есть характер, техника, набирается ценного опыта на топ-уровне. Иногда не хватает хладнокровия в решающие моменты, хочется сильнее подачу, хотя Марта точно движется в правильном направлении.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

София Кенин

Об успехах американки часто говорят в прошедшем времени, на ее счету есть один выигранный шлем, а также финал мейджора, она экс-четвертая ракетка мира. Говорить о завершении карьеры точно рано, ведь Кенин всего 26 лет, но сейчас она играет в силу не самого опасного середняка. Спортсменка в этом сезоне провела 13 встреч, в которых одержала восемь побед.

В первом круге турнира в Дубае американка одолела Донну Векич – 7:5, 6:3, ни разу не позволив сопернице сделать брейк, а первая подача составила 76%. На недавнем турнире в Дохе Кенин дошла до третьего круга, где уступила в двух сетах Онс Жабер. В последних четырех играх процент первой подачи не спускался ниже 74%.

Есть ощущение, что спортсменка играет на определенном уровне, выше которого не может подняться, хотя и ниже не падает. Американка может выстрелить, как это недавно сделала Киз на мейджоре. Кенин представляет опасность.

Getty Images/Global Images Ukraine. София Кенин

Прогноз

Хоть теннисистки хорошо известны любителям этого вида спорта, между собой ранее они никогда не играли. У американки больше опыта и титулов, но форма Костюк сейчас лучше, поэтому украинка и считается небольшим фаворитом.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Костюк – 1,53, успех Кенин – 2,64. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Поскольку между собой сыграют две сильные теннисистки, думаю, их матч не будет коротким, поэтому поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,69.