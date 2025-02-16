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  4. Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Англия
16 февраля 2025, 18:32 | Обновлено 16 февраля 2025, 19:22
7674
8

Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании

У Александра возникли проблемы с налоговыми органами

16 февраля 2025, 18:32 | Обновлено 16 февраля 2025, 19:22
7674
8
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко проиграл судебный процесс, который касался его компании Alex Zinchenko Image Rights, сообщает The Sun.

Налоговые инспекторы стремились закрыть фирму 28-летнего футболиста из-за неоплаченного налогового счета. Представители же Зинченко обещали, что счет будет урегулирован в Высоком суде.

На слушании, которое длилось всего несколько минут, не было обнародовано никаких сумм относительно неуплаченных налогов. Но известно, что стороны достигли мирового соглашения, и компания украинца будет ликвидирована.

Зинченко был директором фирмы, владея единственной акцией корпорации до 3 ноября, после чего на смену ему пришел другой директор - чиновник из УАФ Артемий Рябов.

Сообщалось, что Артета может принять безумное решение в отношении Зинченко.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Александр Зинченко суд налоги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 8
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Liverpool-FС
бізнесмен
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+5
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LexХХХ
І там схеми🤭😜
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+1
MaximusOne
чиновник з УАФ о_О ?
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+1
apepa
В США кто не платит налоги сидит в тюрьме и горько плачет!
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-3
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