Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Отдала с 2:6, 2:5. Видеообзор матча

17 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла Виктории Азаренко в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Украинка уступила со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 4:6 за 2 часа и 53 минуты. Калинина могла и победить, если бы закрыла вторую партию с 5:2.

Следующей соперницей Азаренко будет вторая ракетка мира Ига Свентек.

🏆 WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала

Ангелина Калинина – 🏳️ Виктория Азаренко – 6:2, 6:7 (4:7), 4:6

Видеообзор матча: