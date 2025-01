Обидчица Калининой пробилась в четвертьфинал в Линце и ждет Свитолину

39-я ракетка мира Клара Таусон (Дания) вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Линце, Австрия.

Во 2-м раунде Клара в двух сетах переиграла Сорану Кырстю (Румыния, WTA 70) за 1 час и 30 минут.

WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/8 финала

Клара Таусон (Дания) [8] – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:2, 6:4

Это была первая встреча соперниц. Таусон за матч отдала только одну свою подачу.

Клара выиграла восьмой матч в 2025 году. Она стала чемпионкой Окленда, а перед Линцем дошла до 3-го раунда Aus Open, где навязала борьбу первй ракетке мира Арине Соболенко.

На старте соревнований в Австрии Таусон переиграла украинку Ангелину Калинину. Следующей соперницей датчанки будет победительница противостояния Анна Блинкова – Элина Свитолина.

Onto the next ⏭️



Clara Tauson overcomes Cirstea in straight sets, 6-2, 6-4, to make her second appearance in a #WTALinz quarterfinal! pic.twitter.com/tzk8hBgJTn