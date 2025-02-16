Другие новости16 февраля 2025, 23:54 | Обновлено 17 февраля 2025, 00:20
587
3
ФОТО. Роскошь в Эмиратах! Ястремская показала как праздновала ДР мамы
Но как они похожи с мамой...
16 февраля 2025, 23:54 | Обновлено 17 февраля 2025, 00:20
587
3
Украинская теннисистка Даяна Ястремская подедилась фотографиями с дня рождения мамы.
Даяна, Иванна и Марина Ястремские отмечают в семейном кругу. Празднование происходило в лаунж-баре «Urla Dubai».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Фолловеры теннисистки оценили её внешний вид в этот вечер:
«Прекрасная Даяна. Ты мечта, которая осуществилась», «Какая ты красивая! Тебя нужно показывать в музее», - Ястремская получила множество комплиментов.
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Комментарии 3
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Это мама?? хороша однако
Не будемо псувати ДН мами.
MILF ?
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