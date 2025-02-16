ФОТО. Роскошь в Эмиратах! Ястремская показала как праздновала ДР мамы

Украинская теннисистка Даяна Ястремская подедилась фотографиями с дня рождения мамы.

Даяна, Иванна и Марина Ястремские отмечают в семейном кругу. Празднование происходило в лаунж-баре «Urla Dubai».

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Фолловеры теннисистки оценили её внешний вид в этот вечер:

«Прекрасная Даяна. Ты мечта, которая осуществилась», «Какая ты красивая! Тебя нужно показывать в музее», - Ястремская получила множество комплиментов.