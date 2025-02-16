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16 февраля 2025, 23:54 | Обновлено 17 февраля 2025, 00:20
587
3

ФОТО. Роскошь в Эмиратах! Ястремская показала как праздновала ДР мамы

Но как они похожи с мамой...

16 февраля 2025, 23:54 | Обновлено 17 февраля 2025, 00:20
587
3
ФОТО. Роскошь в Эмиратах! Ястремская показала как праздновала ДР мамы
Instagram. Даяна и Марина Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская подедилась фотографиями с дня рождения мамы.

Даяна, Иванна и Марина Ястремские отмечают в семейном кругу. Празднование происходило в лаунж-баре «Urla Dubai».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фолловеры теннисистки оценили её внешний вид в этот вечер:

«Прекрасная Даяна. Ты мечта, которая осуществилась», «Какая ты красивая! Тебя нужно показывать в музее», - Ястремская получила множество комплиментов.

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фото Даяна Ястремская теннис lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 3
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KIEWADIM
Это мама?? хороша однако
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0
Muskrat2
Не будемо псувати ДН мами. 
Ответить
0
Первый Среди Равных
MILF ?
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-1
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