Кунья забил больше всего голов из-за пределов штрафной в этом розыгрыше АПЛ

Матеус Кунья во встрече против «Ливерпуля» отметился забитым мячом, который стал для него пятым голом из-за пределов штрафной в текущем сезоне Премьер-лиги. Бразилец возглавляет рейтинг по этому показателю.

16 февраля состоялась игра 25-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Кроме «Ливерпуля», дальними ударами Кунья поразил ворота «Астон Виллы», «Саутгемптона», «Фулхэма» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне АПЛ Матеус принял участие в 24 матчах, забил 12 голов и отдал 4 ассиста. «Волки» находятся на 17-м месте в таблице чемпионата (5 побед, 4 ничьи, 16 поражений).

