«Положительный момент». Виейра рассказал, сыграет ли Малиновский с Венецией

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра ответил на вопрос журналиста относительно возможного участия украинского полузащитника своей команды Руслана Малиновского в матче 25-го тура итальянской Серии А с Венецией.

«Он смотрится лучше. Но нам придется немного подождать, потому что ему еще нужно набрать физическую форму. С каждым днем ​​он поправляется – и это положительный момент», – цитирует тренера «Дженоа» TMW.

Матч между «Дженоа» и «Венецией» состоится в понедельник, 17 февраля. Малиновский не выходил на поле от 21 сентября прошлого года. В тот день Руслан в матче с той же «Венецией» получил тяжелую травму – вывих сустава и перелом малоберцовой кости.

Сообщалось, что Малиновский провел первый матч за «Дженоа» после травмы.