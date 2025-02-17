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  4. «Положительный момент». Виейра рассказал, сыграет ли Малиновский с Венецией
Италия
17 февраля 2025, 05:36 |
419
0

«Положительный момент». Виейра рассказал, сыграет ли Малиновский с Венецией

Хавбек сборной Украины готовится вернуться на поле после тяжелой травмы

17 февраля 2025, 05:36 |
419
0
«Положительный момент». Виейра рассказал, сыграет ли Малиновский с Венецией
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра ответил на вопрос журналиста относительно возможного участия украинского полузащитника своей команды Руслана Малиновского в матче 25-го тура итальянской Серии А с Венецией.

«Он смотрится лучше. Но нам придется немного подождать, потому что ему еще нужно набрать физическую форму. С каждым днем ​​он поправляется – и это положительный момент», – цитирует тренера «Дженоа» TMW.

Матч между «Дженоа» и «Венецией» состоится в понедельник, 17 февраля. Малиновский не выходил на поле от 21 сентября прошлого года. В тот день Руслан в матче с той же «Венецией» получил тяжелую травму – вывих сустава и перелом малоберцовой кости.

Сообщалось, что Малиновский провел первый матч за «Дженоа» после травмы.

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Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Патрик Виейра
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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