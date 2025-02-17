«Положительный момент». Виейра рассказал, сыграет ли Малиновский с Венецией
Хавбек сборной Украины готовится вернуться на поле после тяжелой травмы
Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра ответил на вопрос журналиста относительно возможного участия украинского полузащитника своей команды Руслана Малиновского в матче 25-го тура итальянской Серии А с Венецией.
«Он смотрится лучше. Но нам придется немного подождать, потому что ему еще нужно набрать физическую форму. С каждым днем он поправляется – и это положительный момент», – цитирует тренера «Дженоа» TMW.
Матч между «Дженоа» и «Венецией» состоится в понедельник, 17 февраля. Малиновский не выходил на поле от 21 сентября прошлого года. В тот день Руслан в матче с той же «Венецией» получил тяжелую травму – вывих сустава и перелом малоберцовой кости.
Сообщалось, что Малиновский провел первый матч за «Дженоа» после травмы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Невозможно поверить, но Красные Дьяволы занимают 15-е место
У Александра возникли проблемы с налоговыми органами