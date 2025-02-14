Знаковое возвращение: Малиновский провел первый матч за Дженоа после травмы

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский принял участие в тренировочном матче с молодежной командой клуба, сообщает Il Secolo XIX.

Встреча длилась 60 минут - два тайма по полчаса каждый. Руслан отыграл матч полностью, и, как отмечает источник, он двигался с определенной легкостью, не избегая подкатов и демонстрируя, что теперь он полностью восстановился.

Не исключено, что украинец сможет сыграть в ближайшем матче «Дженоа» с «Венецией» 17 февраля или уже в следующей встрече своей команды с «Интером» 22 февраля.

Ранее сообщалось о том, что украинский полузащитник «Дженоа» Малиновский рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы.