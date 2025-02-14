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  4. Знаковое возвращение: Малиновский провел первый матч за Дженоа после травмы
Италия
14 февраля 2025, 00:27 |
551
0

Знаковое возвращение: Малиновский провел первый матч за Дженоа после травмы

Руслан отыграл полностью матч с молодежной командой

14 февраля 2025, 00:27 |
551
0
Знаковое возвращение: Малиновский провел первый матч за Дженоа после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский принял участие в тренировочном матче с молодежной командой клуба, сообщает Il Secolo XIX.

Встреча длилась 60 минут - два тайма по полчаса каждый. Руслан отыграл матч полностью, и, как отмечает источник, он двигался с определенной легкостью, не избегая подкатов и демонстрируя, что теперь он полностью восстановился.

Не исключено, что украинец сможет сыграть в ближайшем матче «Дженоа» с «Венецией» 17 февраля или уже в следующей встрече своей команды с «Интером» 22 февраля.

Ранее сообщалось о том, что украинский полузащитник «Дженоа» Малиновский рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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