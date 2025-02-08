«Уже очень близко». Малиновский рассказал о восстановлении

Украинский полузащитник Руслан Малиновский рассказал о своем возвращении в общую группу «Дженоа» и восстановление от тяжелой травмы.

– Руслан, несколько дней назад вы показали в своем инстаграмме, как работали с командой в общей группе. Как идет восстановление и когда вас можно ожидать на поле?

– Да, я уже вернулся в общую группу около недели назад и начал работать с командой. Но тренерский штаб и медперсонал постепенно подпускают меня к работе в группе. Первоначально это была разминка и некоторые упражнения в начале тренировок. Затем начал выполнять упражнения на держание мяча и некоторые игровые упражнения.

Уже к концу недели начал проводить полные тренировки с командой. Мы делаем прогнозы из недели в неделю. И равно постепенно увеличиваем нагрузку. Конечно, физические кондиции нужно подтягивать. Много работаю индивидуально после тренировок над силой и выносливостью.

Поэтому на вопрос о возвращении на поле очень сложно ответить. Это может быть одна неделя, две недели или месяц. Поэтому я надеюсь, что на следующей неделе начну работать с командой на 100%. А там уж как решит тренерский штаб. И конечно, как я буду себя чувствовать.

Меня никто не подталкивает, чтобы это было быстрее. После такой травмы может быть какой-нибудь дискомфорт, но мы делаем все тесты. И там, где немного чего-то не хватает, мы активно работаем точечно, чтобы все подтянуть и не было слишком большого дисбаланса между левой и правой ногами. Мы уже очень близко и двигаемся в этом направлении.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский может вернуться в УПЛ.