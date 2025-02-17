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17 февраля 2025, 07:00 | Обновлено 17 февраля 2025, 07:02
971
0

Гол и ассист Неймара за Сантос, победы Динамо и Шахтера, триумф Сумчанки

Главные новости за 16 февраля на Sport.ua

17 февраля 2025, 07:00 | Обновлено 17 февраля 2025, 07:02
971
0
Гол и ассист Неймара за Сантос, победы Динамо и Шахтера, триумф Сумчанки
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 16 февраля.

1A. Потерянный шанс на лидерство. Интер в Турине проиграл Ювентусу
Судьбу встречи решил один результативный удар

1B. Гол и ассист Неймара. Сантос впервые после камбека звезды сумел победить
Святые переиграли Агуа Санта со счетом 3:1 в 10-м туре чемпионата штата Сан-Паулу

1C. Красные Дьяволы без огня. Шпоры взлетели, оставив МЮ в турнирной яме
Джеймс Мэддисон удачно сыграл на добивании и принес победу Тоттенхэму

2A. Победа под занавес сборов. Динамо справилось с Петрокубом в Турции
Команда Шовковского провела не слишком зрелищный матч, но все равно победила

2B. Как в Лиге Европы. Динамо минимально обыграло РФШ в спарринге
Единственный мяч во встрече забил Александр Тымчик

2C. Разминка перед возобновлением чемпионата. Шахтер на сборах обыграл Дилу
Команда Марино Пушича забивала во втором тайме

2D. ОФИЦИАЛЬНО. Луифер Эрнандес покинул Полесье. Будет играть в Эквадоре
Форвард житомирских «волков» перебрался в «Винотинто»

3. Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
«Атлетико» настроен на трансфер лидера сборной Украины

4A. Ястремская успешно стартовала на престижном турнире WTA 1000 в Дубае
Даяна в двух сетах выиграла у Магды Линетт в 1/32 финала

4B. Снигур не сумела завоевать первый трофей в сезоне, проиграв в финале
Дарья в двух сетах проиграла Юлии Авдеевой в финале турнира ITF W75 в Альтенкирхене

4C. Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
Элина в двух сетах уверенно переиграла Анну Калинскую в 1-м раунде тысячника в ОАЭ

5A. Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
Украинец потерял титул чемпиона мира

5B. Второй подряд апсет. Барбоса победил Кэттеролла
Следующим соперником Арнольда должен стать Теофимо Лопес

5C. Перспективный украинский боец получил шанс на контракт с UFC
Даниил Донченко выступит на шоу The Ultimate Fighter

6. Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
Владимир Конев не смог пересечь границу вместе с другими баскетболистами

7A. Заскочить в топ-20 не удалось. Джима финишировала на 22-м месте в персьюте
Кристина Дмитренко заняла 30-ю позицию на ЧМ-2025 по биатлону

7B. Отыграл множество позиций. Мандзын финишировал 19-м в персьюте ЧМ-2025
Виталий стартовал под 36-м номером

8. Финал Кубка Украины по волейболу завершился сенсацией
Явный фаворит уступил в финале, да еще и на собственной площадке

9. Украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов
Сумчанка стала победителем главного европейского турнира по индорхоккею

10А. Барбоса – новый чемпион. Дальше – Теофимо?
Кэттероллу не хватило активности

10B. Первое золото немки, личная медаль шведки и король Бё
Блогер Sport.ua Евгения Антонова подводит итоги гонки преследования на чемпионате мира

10С. Уловка Милованова. Реально ли Украина может потерять топового защитника?
Реакция колумниста Sport.ua Алексея Сливченко на резонансное интервью защитника шведского «Сириуса»

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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