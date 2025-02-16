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Товарищеские матчи
Динамо Киев
16.02.2025 10:30 – FT 1 : 0
РФШ
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Украина. Премьер лига
16 февраля 2025, 12:24 | Обновлено 16 февраля 2025, 12:42
908
3

Как в Лиге Европы. Динамо минимально обыграло РФШ в спарринге

Единственный мяч во встрече забил Александр Тымчик

16 февраля 2025, 12:24 | Обновлено 16 февраля 2025, 12:42
908
3
Как в Лиге Европы. Динамо минимально обыграло РФШ в спарринге
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды был клуб РФШ Рига из Латвии. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу киевлян.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол во встрече на 76-й минуте забил правый защитник Александр Тымчик. Интересно, что в январе «Динамо» играло против РФШ в Лиге Европы и также победило д счетом 1:0 благодаря голу на той же 76-й минуте, но тогда отличился Александр Пихаленок.

Товарищеские матчи. 16 февраля

РФШ – Динамо Киев – 0:1
Гол: Тымчик, 76

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Александр Тымчик контрольные матчи УПЛ РФШ Рига Динамо - РФШ
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 3
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Pavel_i_CO
Чекаємо на огляд матчу.. Ну і на пряму трансляцію другого поєдинку киян за сьогодні. Початок в 15-30.. Всіх з перемогою!!
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+1
Андрій Заліщук
Традицію не порушуємо, 1-0 як за правило
Ответить
+1
Автоматика 741
тенденція однако
Ответить
0
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