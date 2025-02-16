Как в Лиге Европы. Динамо минимально обыграло РФШ в спарринге

Киевское «Динамо» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды был клуб РФШ Рига из Латвии. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу киевлян.

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Единственный гол во встрече на 76-й минуте забил правый защитник Александр Тымчик. Интересно, что в январе «Динамо» играло против РФШ в Лиге Европы и также победило д счетом 1:0 благодаря голу на той же 76-й минуте, но тогда отличился Александр Пихаленок.

Товарищеские матчи. 16 февраля

РФШ – Динамо Киев – 0:1

Гол: Тымчик, 76