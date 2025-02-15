Динамо – РФШ Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 февраля в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
Киевское «Динамо» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником киевской команды будет клуб РФШ Рига из Латвии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 16 февраля в 10:30.
В конце января эти команды встретились в поединке 8-го тура Лиги Европы.
Киевская команда выиграла заключительный матч основного раунда против РФШ (1:0), но выбыла из турнира.
Динамо – РФШ Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
По техническим причинам видеотрансляция матча не проводится.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок сборной Украины рассказал о войне
Помимо Элины и Марты, в ОАЭ также выступят Даяна Ястремская и Ангелина Калинина