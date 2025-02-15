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Товарищеские матчи
Динамо Киев
16.02.2025 10:30 - : -
РФШ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 18:39 | Обновлено 15 февраля 2025, 19:04
89
0

Динамо – РФШ Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 февраля в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

15 февраля 2025, 18:39 | Обновлено 15 февраля 2025, 19:04
89
0
Динамо – РФШ Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

Киевское «Динамо» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды будет клуб РФШ Рига из Латвии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 16 февраля в 10:30.

В конце января эти команды встретились в поединке 8-го тура Лиги Европы.

Киевская команда выиграла заключительный матч основного раунда против РФШ (1:0), но выбыла из турнира.

Динамо – РФШ Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По техническим причинам видеотрансляция матча не проводится.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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