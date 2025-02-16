Динамо – РФШ – 1:0. Снова минимальная победа. Видео гола и обзор матча

16 февраля киевское «Динамо» провело товарищеский матч против латвийского клуба РФШ, с которым встречалось в январе в рамках Лиги Европы.

Как и в том официальном поединке, в контрольной игре «динамовцы» снова одержали минимальную победу.

Единственный гол в матче на 76-й минуте забил Александр Тымчик.

Товарищеские матчи. 16 февраля

РФШ – Динамо Киев - 0:1

Гол: Тымчик, 76

Видео гола и обзор матча