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Товарищеские матчи
Динамо Киев
16.02.2025 10:30 – FT 1 : 0
РФШ
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Лига Европы
16 февраля 2025, 15:25 |
673
1

Динамо – РФШ – 1:0. Снова минимальная победа. Видео гола и обзор матча

Подопечные Александра Шовковского повторили результат Лиги Европы

16 февраля 2025, 15:25 |
673
1
Динамо – РФШ – 1:0. Снова минимальная победа. Видео гола и обзор матча
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

16 февраля киевское «Динамо» провело товарищеский матч против латвийского клуба РФШ, с которым встречалось в январе в рамках Лиги Европы.

Как и в том официальном поединке, в контрольной игре «динамовцы» снова одержали минимальную победу.

Единственный гол в матче на 76-й минуте забил Александр Тымчик.

Товарищеские матчи. 16 февраля

РФШ – Динамо Киев - 0:1

Гол: Тымчик, 76

Видео гола и обзор матча

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Александр Тымчик контрольные матчи УПЛ РФШ Рига Динамо - РФШ видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua81
Тымчик как всегда не смог выполнить элементарный навес, но на этот раз мяч срезался в ворота.
вообще конечно Тымчик ужасный игрок, просто ужасный. 
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