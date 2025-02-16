16.02.2025 10:30 – FT 1 : 0
Лига Европы16 февраля 2025, 15:25 |
673
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Динамо – РФШ – 1:0. Снова минимальная победа. Видео гола и обзор матча
Подопечные Александра Шовковского повторили результат Лиги Европы
16 февраля 2025, 15:25 |
673
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16 февраля киевское «Динамо» провело товарищеский матч против латвийского клуба РФШ, с которым встречалось в январе в рамках Лиги Европы.
Как и в том официальном поединке, в контрольной игре «динамовцы» снова одержали минимальную победу.
Единственный гол в матче на 76-й минуте забил Александр Тымчик.
Товарищеские матчи. 16 февраля
РФШ – Динамо Киев - 0:1
Гол: Тымчик, 76
Видео гола и обзор матча
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вообще конечно Тымчик ужасный игрок, просто ужасный.