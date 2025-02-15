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РФШ
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Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 18:49 | Обновлено 15 февраля 2025, 18:54
889
0

Динамо перенесло начало матчей с РФШ и Петрокубом. Будет ли трансляция?

Спарринг киевской команды с латвийским клубом транслироваться не будет

15 февраля 2025, 18:49 | Обновлено 15 февраля 2025, 18:54
889
0
Динамо перенесло начало матчей с РФШ и Петрокубом. Будет ли трансляция?
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 16 февраля, «Динамо» проведет завершающие контрольные поединки на учебно-тренировочном сборе в Турции, где команда готовится ко второй части сезона 2024/25.

Последним соперником бело-синих будет чемпион Молдовы и обладатель Кубка – «Петрокуб» из города Хынчешты.

Начало товарищеского поединка, которое должно было начаться в 16:00 по киевскому времени, было изменено, встреча начнется часом раньше – в 15:00.

Матч с латвийской РФШ, который планировался на 10:00, начнется в 10:30, по техническим причинам транслироваться не будет.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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