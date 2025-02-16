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Товарищеские матчи
Динамо Киев
16.02.2025 15:00 – FT 1 : 0
Петрокуб
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Украина. Премьер лига
16 февраля 2025, 16:54 | Обновлено 16 февраля 2025, 17:27
1002
17

Победа под занавес сборов. Динамо справилось с Петрокубом в Турции

Команда Шовковского провела не слишком зрелищный матч, но все равно победила

16 февраля 2025, 16:54 | Обновлено 16 февраля 2025, 17:27
1002
17
Победа под занавес сборов. Динамо справилось с Петрокубом в Турции
facebook.com/FCPetrocub

Последняя неделя зимних сборов для украинских клубов подходит к своему завершению, и уже в следующие выходные мы будем отмечать долгожданное возобновление сезона нашей Премьер-лиги. Соответственно те коллективы, которые разместили свои тренировочные лагеря за рубежом, должны в ближайшее время вернуться на территорию родной страны. В частности, и киевское «Динамо», которое свой последний день в Турции этой зимой решило сделать по-настоящему игровым.

Сначала команда Александра Шовковского, только проснувшись, сыграла против уже хорошо знакомой РФШ и победила со счетом 2:0, после чего был перерыв между играми на несколько часов, и в это время киевляне подготовились к дуэли против действующего чемпиона Молдовы «Петрокуба», который в этом сезоне не только почувствовал атмосферу еврокубков, но и пока не слишком успешно пытается защитить свой титул от «Шерифа». В любом случае, именно чемпионат в соседней стране стартует только на второй неделе марта, поэтому времени на подготовку у соперников было бы немного больше.

Однако коллектив Андрея Виколаша продемонстрировал в этой игре, что он вполне готов бороться на уровне с одним из наших ведущих клубов. Возможно, молдавская команда даже лучше выглядела, чем «Динамо», у которого последствия ротации были заметны во всех звеньях, кроме центра полузащиты, потому что его и не меняли. В итоге, «бело-синие» создали лишь один момент за первый тайм, когда удар Буяльского на правом фланге штрафной полетел мимо ближней стойки с рикошетом от защитника.

Не слишком стремился обострять и «Петрокуб», что также надо отмечать, хотя у соперников хорошо была поставлена игра с мячом на чужой половине и розыгрыши стандартов, поэтому защите «Динамо» было, чем заниматься в собственных владениях. Во втором тайме эти тенденции изменений не претерпели.

Киевляне вообще большую часть игрового времени просидели на своей половине поля и едва не пропустили на 66 минуте, когда Игнатенко вытащил сложный удар Плетицы низом в правый угол из центра штрафной. Однако заключительную четверть игрового часа «Динамо» все же провело у чужих ворот и смогло отличиться голом. Буяльский открыл этот интервал времени ударом в ближний угол в завершение передачи с левого фланга от Шапаренко, на чем интересные события в этой игре себя исчерпали.

Киевское «Динамо» сыграет против львовских «Карпат» 23 февраля, в 18:00.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Петрокуб» – 1:0

Гол: Буяльский, 75

Предупреждения: Джоу, 40, Борш, 45

«Динамо» Киев: Игнатенко – Захарченко, Биловар, Караваев, Дубинчак – Шапаренко, Бражко – Волошин, Буяльский, Брагару – Герреро (Пономаренко, 72).

«Петрокуб»: Шмаленя – С. Плетица, Борш, Нгах, Ярдан – Демьян, Лунгу, Джоу – Пушкаш, Амброш, Керунту.

Стадион: «Gloria Sports Arena» (Белек, Турция).

Удары (в створ): 6 (3) – 10 (4)
Угловые: 4 – 2
Оффсайды: 0 – 0.

ДИНАМО КИЕВ – ПЕТРОКУБ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 17
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Pavel_i_CO
Всіх з перемогою.. Через тиждень, після матчу з львівськими Карпатами, повинно бути +13 над чорними східняками, бо ті колоради, з незрозумілих причин, вже перенесли свій матч на понеділок)).. Мабуть мало часу на відновлення, після матчу з потужною Ділою))
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+6
😼
Де заголовок Шедевральний гол від Буяльського
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+2
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Falko
Буя поспішив. Треба було ще хвилинку зачекати )
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+1
Владислав Рейский
Тю, а шо кротов намело столько и че пережить то не могут победу?
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0
Pavel_i_CO
Східняки настільки закомплексована шайка, що вони повністю ігнорують матчі своїх чорних щахтьоров, а день і ніч обговорюють матчі Динамо Київ.. Мабуть дуже до столиці хочуть).. Але їм тут не раді)))
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0
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Отаман
За фк ганьба суркіса та медведчука, грає якийсь Захарченко, це син напевно сепара та гундяя захарченко якого вже вбили 
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-2
Отаман
Як гра, хтось дивився гру фк ганьба суркіса та медведчука!?
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-2
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DonetskCity_Love_Rybakinu
Не вітаю динамофанів
Но, так уж и быть, рад только за котика
👇
❤️🐱Милый пушистый котик мур-мур сегодня довольный😊, от двух перемог, будет мурчать как после двух мисок молочка🍼🍼
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-4
AK.228
Чемпионы 
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-4
Petrocub_Moldova
Петрокуб - действующие чемпионы🥇🇲🇩
А когда мусора последний раз вкус золота пробовали или какой-нить трофей брали? Уже никто и не вспомнит
Так что скромная, натужная победа, не менят сути дел для вашего "великого позорного клубу Динамо Київ" 
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-5
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