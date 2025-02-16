Динамо - Петрокуб -1:0. На минималках. Видео гола и обзор матча
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16 февраля киевское «Динамо» сыграло заключительный матч на тренировочном сборе против молдавского «Петрокуба».
Команды долго привыкали друг к другу. В некоторых моментах соперник «Динамо» даже создавал очень опасные ситуации у ворот Игнатенко.
Однако в итоге украинский клуб имел минимальное преимущество, как на футбольном поле, так и по итоговому результату.
Гол Виталия Буяльского стал единственным в матче.
Товарищеский матч. 16 февраля
Динамо – Петрокуб – 1:0
Гол: Буяльский, 75
Предупреждения: Джоу, 40, Борш, 45
Динамо: Игнатенко – Захарченко, Беловар, Караваев, Дубинчак – Шапаренко, Бражко - Волошин, Буяльский, Брагару – Герреро (Пономаренко, 72).
Петрокуб: Шмаленя – С. Плетица, Борш, Нгах, Ярдан – Демьян, Лунгу, Джоу – Пушкаш, Амброш, Керунту.
Видео голов и обзор матча
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