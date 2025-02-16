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Динамо Киев
16.02.2025 15:00 – FT 1 : 0
Петрокуб
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Украина. Премьер лига
16 февраля 2025, 17:42 |
689
0

Динамо - Петрокуб -1:0. На минималках. Видео гола и обзор матча

Подопечные Александра Шовковского завершили турецкий сбор

16 февраля 2025, 17:42 |
689
0
Динамо - Петрокуб -1:0. На минималках. Видео гола и обзор матча
ФК Динамо Киев

16 февраля киевское «Динамо» сыграло заключительный матч на тренировочном сборе против молдавского «Петрокуба».

Команды долго привыкали друг к другу. В некоторых моментах соперник «Динамо» даже создавал очень опасные ситуации у ворот Игнатенко.

Однако в итоге украинский клуб имел минимальное преимущество, как на футбольном поле, так и по итоговому результату.

Гол Виталия Буяльского стал единственным в матче.

Товарищеский матч. 16 февраля

Динамо – Петрокуб – 1:0

Гол: Буяльский, 75

Предупреждения: Джоу, 40, Борш, 45

Динамо: Игнатенко – Захарченко, Беловар, Караваев, Дубинчак – Шапаренко, Бражко - Волошин, Буяльский, Брагару – Герреро (Пономаренко, 72).

Петрокуб: Шмаленя – С. Плетица, Борш, Нгах, Ярдан – Демьян, Лунгу, Джоу – Пушкаш, Амброш, Керунту.

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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