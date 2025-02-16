В воскресенье, 16-го лютого, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и молдовский «Петрокуб». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Gloria Sports Arena», начало в 15:00.

Зимние сборы для команды Александра Шовковского подходят к концу, и уже совсем скоро она вернется в Украину. Но финальный аккорд в Турции для «Динамо» будет действительно громким – сразу два товарищеских матча за один день, и в дневной игровой сессии «бело-синие» сыграют против одного из ведущих клубов Молдовы. «Основой» или «резервом»? Тут уже как решит тренерский штаб.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Петрокуб», за которой можно следить в украинской версии сайта.