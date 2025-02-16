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Динамо Киев
16.02.2025 15:00 - : -
Петрокуб
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Украина. Премьер лига
16 февраля 2025, 02:05 | Обновлено 16 февраля 2025, 02:06
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0

Динамо Киев – Петрокуб. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

16 февраля 2025, 02:05 | Обновлено 16 февраля 2025, 02:06
9
0
Динамо Киев – Петрокуб. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо

В воскресенье, 16-го лютого, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и молдовский «Петрокуб». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Gloria Sports Arena», начало в 15:00.

Зимние сборы для команды Александра Шовковского подходят к концу, и уже совсем скоро она вернется в Украину. Но финальный аккорд в Турции для «Динамо» будет действительно громким – сразу два товарищеских матча за один день, и в дневной игровой сессии «бело-синие» сыграют против одного из ведущих клубов Молдовы. «Основой» или «резервом»? Тут уже как решит тренерский штаб.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Петрокуб», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
16 февраля 2025 -
15:00
Петрокуб
Победа Динамо 1.41 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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