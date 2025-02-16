Украина. Премьер лига16 февраля 2025, 16:26 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Луифер Эрнандес покинул Полесье. Будет играть в Эквадоре
Форвард житомирских «волков» перебрался в «Винотинто»
16 февраля 2025, 16:26 |
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23-летний центрфорвард «Полесья» Луифер Эрнандес, как и сообщалось, стал игроком эквадорского клуба «Винотинто».
Об этом сообщило агентство, представляющее интересы футболиста.
В «Винотинто» Эрнандес перешел на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего календарного года.
По неофициальной информации, у эквадорского клуба есть опция на выкуп контракта венесуэльского легионера.
За «Полесье» Луифер Эрнандес играл с марта минувшего года. Провел 20 поединков, в которых забил 5 мячей.
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