ОФИЦИАЛЬНО. Луифер Эрнандес покинул Полесье. Будет играть в Эквадоре

23-летний центрфорвард «Полесья» Луифер Эрнандес, как и сообщалось, стал игроком эквадорского клуба «Винотинто».

Об этом сообщило агентство, представляющее интересы футболиста.

В «Винотинто» Эрнандес перешел на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего календарного года.

По неофициальной информации, у эквадорского клуба есть опция на выкуп контракта венесуэльского легионера.

За «Полесье» Луифер Эрнандес играл с марта минувшего года. Провел 20 поединков, в которых забил 5 мячей.