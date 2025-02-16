Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Луифер Эрнандес покинул Полесье. Будет играть в Эквадоре
Украина. Премьер лига
16 февраля 2025, 16:26 |
670
0

ОФИЦИАЛЬНО. Луифер Эрнандес покинул Полесье. Будет играть в Эквадоре

Форвард житомирских «волков» перебрался в «Винотинто»

16 февраля 2025, 16:26 |
670
0
ОФИЦИАЛЬНО. Луифер Эрнандес покинул Полесье. Будет играть в Эквадоре
instagram.com/luiferhernandez_9

23-летний центрфорвард «Полесья» Луифер Эрнандес, как и сообщалось, стал игроком эквадорского клуба «Винотинто».

Об этом сообщило агентство, представляющее интересы футболиста.

В «Винотинто» Эрнандес перешел на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего календарного года.

По неофициальной информации, у эквадорского клуба есть опция на выкуп контракта венесуэльского легионера.

За «Полесье» Луифер Эрнандес играл с марта минувшего года. Провел 20 поединков, в которых забил 5 мячей.

По теме:
Топ-клуб УПЛ принял сенсационное решение по скандальному легионеру
Степаненко объяснил уход из Шахтера. Причина может удивить
Могут быть новички из УПЛ. Эпицентр продолжит искать усиление
Луифер Эрнандес Полесье Житомир трансферы УПЛ аренда игрока трансферы чемпионат Эквадора по футболу
Алексей Сливченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
Бокс | 16 февраля 2025, 09:16 5
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника

Александр хочет провести поединок против Чисоры 

ВИДЕО. Буяльский открыл счет в матче против Петрокуба
Футбол | 16 февраля 2025, 16:38 0
ВИДЕО. Буяльский открыл счет в матче против Петрокуба
ВИДЕО. Буяльский открыл счет в матче против Петрокуба

Украинский клуб завершает тренировочный сбор в Турции

Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Футбол | 15.02.2025, 20:46
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Футбол | 15.02.2025, 21:31
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Уловка Милованова. Реально ли Украина может потерять топового защитника?
Футбол | 16.02.2025, 12:41
Уловка Милованова. Реально ли Украина может потерять топового защитника?
Уловка Милованова. Реально ли Украина может потерять топового защитника?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
16.02.2025, 04:02
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
15.02.2025, 11:47 31
Теннис
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
16.02.2025, 08:49 18
Футбол
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
15.02.2025, 06:36 69
Бокс
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
16.02.2025, 08:21 12
Футбол
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
15.02.2025, 21:16 6
Бокс
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
15.02.2025, 14:14 9
Теннис
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
16.02.2025, 10:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем