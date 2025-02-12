Луифер Эрнандес ушел из Полесья. Он продолжит карьеру в Эквадоре
Один из самых дорогостоящих игроков житомирских «волков» покинул УПЛ
23-летний венесуэльский центрфорвард «Полесья» Луифер Эрнандес покинул житомирский клуб.
Как сообщает журналист Майкл Розеро, нападающий «волков» перебрался в эквадорский клуб «Винотинто». Других деталей сделки источник не раскрывает.
Ранее сообщалось, что Луифер Эрнандес переберется в «Винотинто» на правах аренды.
Напомним, за Луифера Эрнандеса «Полесье» весной минувшего года заплатило 1 миллион евро. До недавней покупки уругвайца Фернандо Батисты из «Пеньяроля» именно венесуэлец наряду с бразильцем Таллесом Костой являлся самым дорогостоящим приобретением в истории житомирских «волков».
El delantero venezolano de 23 años Luifer Hernández es nuevo jugador de Vino Tinto FC club que ascendió a la seria A de Ecuador. Su último equipo fue Polissya Zhytomyr de Ucrania, fue formado y debutó en Puerto Cabello de su país donde jugó 118 partidos y marcó 37 goles @FBRadio1 pic.twitter.com/dxKJdUiqGV— Michael Rosero (@michaelroseroX) February 12, 2025
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