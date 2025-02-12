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  4. Луифер Эрнандес ушел из Полесья. Он продолжит карьеру в Эквадоре
Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 12:56 |
127
0

Луифер Эрнандес ушел из Полесья. Он продолжит карьеру в Эквадоре

Один из самых дорогостоящих игроков житомирских «волков» покинул УПЛ

12 февраля 2025, 12:56 |
127
0
Луифер Эрнандес ушел из Полесья. Он продолжит карьеру в Эквадоре
instagram.com/luiferhernandez_9

23-летний венесуэльский центрфорвард «Полесья» Луифер Эрнандес покинул житомирский клуб.

Как сообщает журналист Майкл Розеро, нападающий «волков» перебрался в эквадорский клуб «Винотинто». Других деталей сделки источник не раскрывает.

Ранее сообщалось, что Луифер Эрнандес переберется в «Винотинто» на правах аренды.

Напомним, за Луифера Эрнандеса «Полесье» весной минувшего года заплатило 1 миллион евро. До недавней покупки уругвайца Фернандо Батисты из «Пеньяроля» именно венесуэлец наряду с бразильцем Таллесом Костой являлся самым дорогостоящим приобретением в истории житомирских «волков».

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Луифер Эрнандес Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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