Луифер Эрнандес ушел из Полесья. Он продолжит карьеру в Эквадоре

23-летний венесуэльский центрфорвард «Полесья» Луифер Эрнандес покинул житомирский клуб.

Как сообщает журналист Майкл Розеро, нападающий «волков» перебрался в эквадорский клуб «Винотинто». Других деталей сделки источник не раскрывает.

Ранее сообщалось, что Луифер Эрнандес переберется в «Винотинто» на правах аренды.

Напомним, за Луифера Эрнандеса «Полесье» весной минувшего года заплатило 1 миллион евро. До недавней покупки уругвайца Фернандо Батисты из «Пеньяроля» именно венесуэлец наряду с бразильцем Таллесом Костой являлся самым дорогостоящим приобретением в истории житомирских «волков».