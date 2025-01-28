Дорогостоящий форвард Полесья перейдет в малоизвестный клуб из Эквадора

23-летний венесуэльский форвард «Полесья» Луифер Эрнандес близок к тому, чтобы покинуть житомирский клуб.

По информации журналиста Марио Альберто Санчеса, Луифер на правах аренды перейдет в эквадорский клуб «Винотинто», который как раз повысился в классе и в новом сезоне будет играть в элите тамошнего футбола.

«Винотинто» – откровенно малоизвестный за пределами Эквадора клуб, который был основан лишь 32 года назад. Свое нынешнее название он приобрел в ноябре минувшего года, а до этого именовался «Кунибуро».

По данным Transfermarkt, «Винотинто» никогда ранее в своей истории не платил деньги за подписание новых футболистов, делая акцент на аренды и сделки со свободными агентами.

Напомним, за Луифера Эрнандеса «Полесье» весной минувшего года заплатило 1 миллион евро. До недавней покупки уругвайца Фернандо Батисты из «Пеньяроля» именно венесуэлец наряду с бразильцем Таллесом Костой являлся самым дорогостоящим приобретением в истории житомирских «волков».

Однако в текущем сезоне Луифер Эрнандес не оправдывает ожиданий, отличившись только 1 забитым мячом в 10 поединках УПЛ.