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Украина. Премьер лига
28 января 2025, 17:32 |
1758
3

Дорогостоящий форвард Полесья перейдет в малоизвестный клуб из Эквадора

Луифер Эрнандес будет выступать за «Винотинто»

28 января 2025, 17:32 |
1758
3
Дорогостоящий форвард Полесья перейдет в малоизвестный клуб из Эквадора
instagram.com/luiferhernandez_9

23-летний венесуэльский форвард «Полесья» Луифер Эрнандес близок к тому, чтобы покинуть житомирский клуб.

По информации журналиста Марио Альберто Санчеса, Луифер на правах аренды перейдет в эквадорский клуб «Винотинто», который как раз повысился в классе и в новом сезоне будет играть в элите тамошнего футбола.

«Винотинто» – откровенно малоизвестный за пределами Эквадора клуб, который был основан лишь 32 года назад. Свое нынешнее название он приобрел в ноябре минувшего года, а до этого именовался «Кунибуро».

По данным Transfermarkt, «Винотинто» никогда ранее в своей истории не платил деньги за подписание новых футболистов, делая акцент на аренды и сделки со свободными агентами.

Напомним, за Луифера Эрнандеса «Полесье» весной минувшего года заплатило 1 миллион евро. До недавней покупки уругвайца Фернандо Батисты из «Пеньяроля» именно венесуэлец наряду с бразильцем Таллесом Костой являлся самым дорогостоящим приобретением в истории житомирских «волков».

Однако в текущем сезоне Луифер Эрнандес не оправдывает ожиданий, отличившись только 1 забитым мячом в 10 поединках УПЛ.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Victor673256ua
Що називається - втратили гроші. Заплатили мільйон за один гол. Тримати форварда з такими показниками дійсно немає сенсу
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Dysear
На цьому можна сказати що його карʼєра у великому футболі закінчилась
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