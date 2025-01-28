Дорогостоящий форвард Полесья перейдет в малоизвестный клуб из Эквадора
Луифер Эрнандес будет выступать за «Винотинто»
23-летний венесуэльский форвард «Полесья» Луифер Эрнандес близок к тому, чтобы покинуть житомирский клуб.
По информации журналиста Марио Альберто Санчеса, Луифер на правах аренды перейдет в эквадорский клуб «Винотинто», который как раз повысился в классе и в новом сезоне будет играть в элите тамошнего футбола.
«Винотинто» – откровенно малоизвестный за пределами Эквадора клуб, который был основан лишь 32 года назад. Свое нынешнее название он приобрел в ноябре минувшего года, а до этого именовался «Кунибуро».
По данным Transfermarkt, «Винотинто» никогда ранее в своей истории не платил деньги за подписание новых футболистов, делая акцент на аренды и сделки со свободными агентами.
Напомним, за Луифера Эрнандеса «Полесье» весной минувшего года заплатило 1 миллион евро. До недавней покупки уругвайца Фернандо Батисты из «Пеньяроля» именно венесуэлец наряду с бразильцем Таллесом Костой являлся самым дорогостоящим приобретением в истории житомирских «волков».
Однако в текущем сезоне Луифер Эрнандес не оправдывает ожиданий, отличившись только 1 забитым мячом в 10 поединках УПЛ.
¡MÁS VINOTINTO QUE NUNCA!— Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) January 28, 2025
El atacante Luifer Hernández de Academia Puerto Cabello está cerca de irse cedido al Vinotinto FC de la Primera División de Ecuador en donde también está Christian Larotonda.
El último año estuvo cedido en el FC Polissya de Ucrania. pic.twitter.com/FnAUWk7JUk
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