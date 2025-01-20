Новый рекорд клуба. Названа сумма трансфера Батисты в Полесье (обновлено)

26-летний уругвайский форвард «Некаксы» Факундо Батиста сегодня официально стал новобранцем «Полесья».

Официально стороны решили не разглашать финансовые подробности сделки, но по данным портала Transfermarkt, за Батисту «волки» заплатили 1 миллион евро.

Это стало повторением клубного рекорда «Полесья» по входящим трансферам.

Ранее по 1 миллиону евро житомирский клуб платил за бразильца Таллеса Косту и венесуэльца Луифера Эрнандеса.

Напомним, контракт Факундо Батисты с «Полесьем» оформлен на три года с опцией продления еще на сезон.

transfermarkt.com

UPDATE. Вскоре на Transfermarkt изменили данные по поводу суммы трансфера Батисты. Отныне портал сообщает, что она составила 1,75 миллиона евро, что является безусловным новым рекордом житомирского клуба по входящим трансферам.