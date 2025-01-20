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Украина. Премьер лига
20 января 2025, 14:05 | Обновлено 20 января 2025, 14:06
3305
6

Новый рекорд клуба. Названа сумма трансфера Батисты в Полесье (обновлено)

На уругвайского форварда «волкам» пришлось раскошелиться

20 января 2025, 14:05 | Обновлено 20 января 2025, 14:06
3305
6
Новый рекорд клуба. Названа сумма трансфера Батисты в Полесье (обновлено)
instagram.com/fcpolissya

26-летний уругвайский форвард «Некаксы» Факундо Батиста сегодня официально стал новобранцем «Полесья».

Официально стороны решили не разглашать финансовые подробности сделки, но по данным портала Transfermarkt, за Батисту «волки» заплатили 1 миллион евро.

Это стало повторением клубного рекорда «Полесья» по входящим трансферам.

Ранее по 1 миллиону евро житомирский клуб платил за бразильца Таллеса Косту и венесуэльца Луифера Эрнандеса.

Напомним, контракт Факундо Батисты с «Полесьем» оформлен на три года с опцией продления еще на сезон.

transfermarkt.com

UPDATE. Вскоре на Transfermarkt изменили данные по поводу суммы трансфера Батисты. Отныне портал сообщает, что она составила 1,75 миллиона евро, что является безусловным новым рекордом житомирского клуба по входящим трансферам.

transfermarkt.com

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Факундо Батиста Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы Некакса Transfermarkt
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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Alexander Киев
і тим часов в Дирку ніхто їхати не хоче   " лєгіанєри к нам нє єдут " плаче Суркісня і їх шобло на цьому сайті
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+1
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serhiy
Добре що в помийки бамбаської є мішок картошки-Траоре -всіх побідю !!!
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-1
MaximusOne
Турист
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-1
Bohum
Тому і ціни в АТБ росли шаленим образом,бо 2 млн.полетіли на вітер.Теллес зовсім ніяке.Баріста це питання?Видно що шукають в тому ж бачку що і Динамо.
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-2
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