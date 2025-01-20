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Украина. Премьер лига
20 января 2025, 09:17 | Обновлено 20 января 2025, 09:18
337
0

ОФИЦИАЛЬНО. Серьезное усиление. Батиста стал игроком Полесья

Уругвайский форвард подписал контракт с украинским клубом

20 января 2025, 09:17 | Обновлено 20 января 2025, 09:18
337
0
ОФИЦИАЛЬНО. Серьезное усиление. Батиста стал игроком Полесья
ФК Полесье. Факундо Батиста

Уругвайский нападающий Факундо Батиста перешел из мексиканского «Некакса» в житомирское «Полесье», сообщают социальные сети клуба.

26-летний страйкер последние полгода провел в аренде в уругвайском «Пеньяроле». Факундо подписал контракт длительностью 3 года с возможностью продления на еще один сезон. Новичок будет выступать под 9-м номером.

За полгода в «Пеньяроле» Батиста провел 23 матча, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» уступило в первом матче на сборах.

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Данііл Киріяка Источник: Instagram
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