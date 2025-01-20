ОФИЦИАЛЬНО. Серьезное усиление. Батиста стал игроком Полесья

Уругвайский нападающий Факундо Батиста перешел из мексиканского «Некакса» в житомирское «Полесье», сообщают социальные сети клуба.

26-летний страйкер последние полгода провел в аренде в уругвайском «Пеньяроле». Факундо подписал контракт длительностью 3 года с возможностью продления на еще один сезон. Новичок будет выступать под 9-м номером.

За полгода в «Пеньяроле» Батиста провел 23 матча, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» уступило в первом матче на сборах.