Луифер Эрнандес: от внимания топ-инсайдера до гадкого утенка Полесья

В начале марта 2024 года топовый инсайдер современности Фабрицио Романо внезапно уделил внимание, казалось бы, абсолютно нехарактерному для него направлению – анонсировал скорый переход в «Полесье» центрфорварда венесуэльского клуба «Академия Пуэрто-Кабельо» Луифера Эрнандеса. Итальянец никогда ранее не был замечен за активным мониторингом сделок житомирского клуба (что и понятно, учитывая его статус и возможности до того момента, пока президент и владелец Геннадий Буткевич не продемонстрировал готовность инвестировать значительные средства в усиление состава), да и его внимание к весьма скромному клубу из Венесуэлы, равно как и к молодому футболисту оттуда, вызывали исключительно удивление.

Откровенно был удивлен вниманию к своей скромной персоне со стороны топ-инсайдера и сам Луифер Эрнандес. Венесуэлец подчеркнул, что ранее Фабрицио Романо фокусировал внимание на трансферах звезд – вроде Килиана Мбаппе, Криштиану Роналду и Лионеля Месси, – а тут вдруг речь зашла о нем и «Полесье». Удивительно, но приятно же!

Сейчас мы не будем пробовать выяснять, откуда же у Фабрицио Романо весной минувшего года появилось желание обязательно анонсировать трансфер Луифера Эрнандеса в «Полесье», да и не факт, что это нам удалось бы сделать. По слухам, итальянец иногда позволяет себе, скажем так, некую форму коммерциализации своей информационной деятельности, то есть акцентирует внимание на тех или иных сделках за какую-то финансовую компенсацию. Но это лишь слухи, хотя их подоплека понятна – когда о каком-то малоизвестном футболисте и клубе пишет сам Фабрицио Романо, то и первый, и второй сразу получают большую порцию внимания, причем не только от болельщиков, а и непосредственно от активных и важных участников футбольного рынка, правильно «засветиться» на котором всегда важно.

Изначально трансфер Луифера Эрнандеса в «Полесье» выглядел чем-то вроде сделки по повышению имиджа. Что правда, купить какую-то звезду мирового или хотя бы регионального масштаба житомирским «волкам» тогда не удалось, а потому, вероятно, и пришлось как-то задействовать Фабрицио Романо. Причем, важно отмечать, речь шла, прежде всего, о повышении международного имиджа, так как в Украине о возможностях и амбициях «Полесья» уже были наслышаны практически все болельщики.

Стоит признавать, что с кадровой точки зрения переход Луифера Эрнандеса в «Полесье» в марте минувшего года также выглядел достаточно логичным. К тому моменту стало ясно, что энтузиазм бразильца Ариэльсона иссяк (по причине чего в том же марте 2024-го форвард досрочно был возвращен из аренды в его клуб – «Крузейро», а вскоре оказался в Первой лиге в рядах «Карпат»), а Филипп Будковский на уровне УПЛ оказался не способен демонстрировать такие же чудеса результативности, как в сезоне-2022/23 в Первой лиге, когда он наколотил в ворота соперников житомирских «волков» аж 14 мячей в 21 поединке.

На момент прихода в «Полесье» Луифер Эрнандес имел отличную статистику, что дает четкое понимание – в «Академии Пуэрто-Кабельо» крайне грамотно сработали, продав своего нападающего на пике его славы и, не исключено, возможностей. В регулярной части сезона-2023 в Венесуэле Луифер забил 17 мячей в 25 поединках, на что видимо, и «клюнули» скауты «Полесья», порекомендовав руководству своего клуба инвестировать существенные средства в этого молодого нападающего.

instagram.com/luiferhernandez_9

И в целом, нужно признать, Луифер Эрнандес пришелся ко двору в «Полесье» во второй части сезона-2023/24. Он забил 4 мяча в 9 поединках УПЛ, один из которых – в ворота «Шахтера», который гарантировал «волкам» не только победу в последнем туре над, давайте говорить откровенно, уже немотивированным соперником, но и путевку в еврокубки, чего так хотел и ждал инвестор. Показательно и то, что Луифер Эрнандес был признан лучшим футболистом мая-2024 в УПЛ, а это очевидная констатация его заслуг.

Казалось бы, план селекционеров и руководства «Полесья» работает практически идеально. Ведь в житомирском клубе, объясняя покупку Луифера Эрнандеса, акцентировали внимание, среди прочего, на том, что «волкам» был нужен такой футболист, который в будущем может быть продан в другой клуб и тем самым принесет «Полесью» еще и экономическую выгоду.

«Для меня разумный трансфер – это когда клуб «Полесье» не переплачивает за футболиста только потому, что он, например, бразилец, или только потому, что у него есть какая-то национальность, принадлежность к какой-то футбольной школе, или клубу. Второй фактор – когда мы не создаем прецедент с зарплатой футболиста внутри коллектива. Третье, кроме трансферной стоимости и зарплаты – это фактор потенциальной перепродажи футболиста», – заявлял в апреле минувшего года шеф-скаут «Полесья» Анатолий Волков.

И эти слова Волкова нельзя оставлять без внимания, ведь они звучали не только для болельщиков, но и для инвестора, которому, по сути, адресовалось четкое видение ситуации со стороны менеджмента «волков» о том, что «Полесье» в будущем способно приносить прибыль, в том числе и за счет таких игроков как Луифер Эрнандес.

Но слова словами, а действия действиями. Летом «Полесье» получило нового главного тренера, коим стал Имад Ашур, и очень скоро стало понятно, что Луифер Эрнандес как-то то ли не вписывается в видение нового наставника, то ли просто перестал устраивать кого-то в клубе, превратившись из потенциального актива в практически бесполезный балласт. Ашур начал делать ставку на новоиспеченных игроков житомирского клуба – бразильца Кауа Пайшао и боснийца Адмира Бристрича, которых арендовали на сезон-2024/25 с опцией выкупа, очевидно, не без одобрения со стороны главного тренера.

Оказавшись в статусе «гадкого утенка», а не потенциального «белого лебедя», Луифер Эрнандес очень быстро сник. Да, он продолжал получать игровое время и даже сыграл 10 матчей в осенней части сезона в УПЛ, но провел на поле суммарно лишь 417 минут, хотя Пайшао тренерский штаб позволил сыграть 727 минут в рамках 15 поединков. Что интересно: результативность обоих – и венесуэльца, и бразильца – оказалась одинаково низкой, так как оба сумели забить лишь по одному разу, а два других центрфорварда «волков» Бристрич и Венделл, также получавшие возможность проявить себя в первой команде, и вовсе не забивали…

Как итог: к зиме Луифер Эрнандес утратил не только позиции игрока стартового состава «Полесья», но и откровенно начал деградировать в профессиональном плане. Достаточно взглянуть на статистику и сопоставить некоторые ключевые показатели венесуэльского форварда в минувшем и нынешнем сезонах УПЛ, чтобы понять – Луифер значительно сдал, и прямо сейчас, к разочарованию Волкова и других селекционеров «Полесья», точно не выглядит, как футболист, готовый для выгодной перепродажи.

Коллаж Sport.ua

Тогда же, весной 2024-го, Волков в аспекте подписания Луифера Эрнандеса говорил также следующее: «Нам важна персона футболиста – мы хотим, чтобы он приезжал сюда мотивированным с правильным настроем и с пониманием того, что он попадает в очень тяжелый чемпионат. Украинский чемпионат – очень тяжелый. Атлетический, его нельзя недооценивать легионерам».

Правильные слова, но на их фоне давайте взглянем на сухие цифры выше. А там – четкое отображение того, что Луифер Эрнандес потерял всякую мотивацию играть дальше за «Полесье» и в УПЛ. Это проявляется хотя бы через показатель общего количества действий на поле, который у венесуэльца «просел» в полтора раза, или через показатель полученных передач, который демонстрирует степень вовлеченности центрфорварда в командную игру и взаимодействия – он у Луифера снизился практически вдвое…

Неудивительно, что этой зимой «Полесью» опять пришлось выходить на рынок, а Геннадию Буткевичу – раскошеливаться. На этот раз в Житомир прибыл другой южноамериканец – уругвайский центрфорвард Факундо Батиста, который до недавнего времени на правах аренды выступал за мексиканскую «Некаксу», а принадлежал уругвайскому «Пеньяролю». За этого нападающего «волки» отдали 1,75 миллиона евро, попутно обновив клубный рекорд по величине входящего трансфера. Интересно и то, что, по данным журналиста Франко Абреу, Батиста согласился на переезд в Украину во многом из-за того, что получил «очень высокую зарплату». А как же слова Волкова про прецеденты с уровнем оклада внутри команды?..

Что касается Луифера Эрнандеса, то оказавшись ненужным «Полесью», венесуэлец возвращается на свой родной континент. Вскоре должен состояться переход центрфорварда в откровенно малоизвестный эквадорский клуб «Винотинто», который однозначно нельзя называть имиджево успешным для «Полесья». По сути, все выглядит так, что превратившегося в изгоя Луифера Эрнандеса просто решили заслать куда подальше, лишь бы он поменьше маячил на глазах у инвестора клуба, напоминая тому о трансферных затратах в один миллион евро, которые, очевидно, уже никогда не окупятся и превратятся в тот исторический аспект негативного опыта, который в бизнесе принято называть «кризисом роста».

Что ж, зато облегчили работу Фабрицио Романо: ему теперь вряд ли когда-либо еще раз придется вспоминать в своих постах о венесуэльском ноунейме, переход которого из «Академии Пуэрто-Кабельо» в «Полесье» он так неожиданно решил проанонсировать год назад…