Житомирский дуэт. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера мая

Украинская Премьер-лига опубликовала итоги голосования по определению лучшего футболиста и тренера отечественного чемпионата по итогам мая.

В рейтинге, где своих претендентов определял и Sport.ua, торжествовали представители житомирского «Полесья». Нападающий Луифер Эрнандес стал лучшим игроком, набрав 34.4% голосов и опередив Артура Ременяка из «Миная» (30.4%), Георгия Судакова из «Шахтера» (20.8%) и Николая Михайленко из «Александрии» (14.4%). А Сергей Шищенко торжествовал в номинации на лучшего тренера месяца (38%), опередив наставников «Шахтера» Марино Пушича (13.9%), «Динамо» Александра Шовковского (37.4%) и «Александрии» Руслана Ротаня (10.8%).

Напомним, что в мае «Полесье» под руководством Шищенко провело 4 матча, одержав 2 победы и дважды сыграв вничью, а нападающий житомирян Луифер Эрнандес забил 2 гола.