Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Романо дал инсайд по трансферу Полесья. Известно кого купят и за сколько
Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 00:06 | Обновлено 06 марта 2024, 00:20
683
0

Романо дал инсайд по трансферу Полесья. Известно кого купят и за сколько

Луифер Эрнандес станет игроком житомирского клуба

06 марта 2024, 00:06 | Обновлено 06 марта 2024, 00:20
683
0
Романо дал инсайд по трансферу Полесья. Известно кого купят и за сколько
Getty Images/Global Images Ukraine. Луифер Эрнандес

Житомирское «Полесье» продолжает усиление состава в зимнее трансферное окно.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, житомирский клуб достиг договоренности о трансфере венесуэльского форварда Луифера Эрнандеса из клуба «Академия Пуэрто-Кабельо».

Романо отмечает, что трансфер 23-летнего футболиста обойдется команде из Житомира в 1.2 миллиона долларов. Игрок согласился переехать в Украину, теперь осталось завершить соглашение с его клубом.

В этом сезоне Эрнандес провел за свой клуб пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что в «Полесье» перейдет защитник «Днепра-1» Василий Кравец.

По теме:
Игрок Днепра-1 перейдет в Полесье из-за напряженных отношений с Максимовым
Утверждены даты и время матчей 20-го тура Украинской Премьер-лиги
Реал хочет купить звезду Ман Сити и подготовил 100 млн. Это не Холанд
Фабрицио Романо Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
Снукер | 05 марта 2024, 00:01 0
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории

Англичанин Джо О'Коннор впервые в карьере сделал серию в 147 очков

Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
Футбол | 05 марта 2024, 15:42 28
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины

Первый вызов в национальную команду получит Владимир Бражко

Аль-Иттихад без Бензема проиграл Аль-Хилялю в первом матче азиатской ЛЧ
Футбол | 05.03.2024, 22:04
Аль-Иттихад без Бензема проиграл Аль-Хилялю в первом матче азиатской ЛЧ
Аль-Иттихад без Бензема проиграл Аль-Хилялю в первом матче азиатской ЛЧ
Украинец из Динамо стал трансферной целью Жироны на лето
Футбол | 05.03.2024, 14:44
Украинец из Динамо стал трансферной целью Жироны на лето
Украинец из Динамо стал трансферной целью Жироны на лето
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
Бокс | 04.03.2024, 23:05
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины
Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины
05.03.2024, 22:45 4
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
04.03.2024, 06:30 9
Футбол
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
04.03.2024, 00:03 9
Футбол
«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
04.03.2024, 20:52
Футбол
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
04.03.2024, 20:55
Бокс
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
05.03.2024, 07:44 5
Футбол
Шахтер забил 5 голов лидеру УПЛ, позор Трубина, поражения Жироны и Костюк
Шахтер забил 5 голов лидеру УПЛ, позор Трубина, поражения Жироны и Костюк
04.03.2024, 06:15
Другие виды
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
04.03.2024, 10:53 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем