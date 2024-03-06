Романо дал инсайд по трансферу Полесья. Известно кого купят и за сколько
Луифер Эрнандес станет игроком житомирского клуба
Житомирское «Полесье» продолжает усиление состава в зимнее трансферное окно.
По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, житомирский клуб достиг договоренности о трансфере венесуэльского форварда Луифера Эрнандеса из клуба «Академия Пуэрто-Кабельо».
Романо отмечает, что трансфер 23-летнего футболиста обойдется команде из Житомира в 1.2 миллиона долларов. Игрок согласился переехать в Украину, теперь осталось завершить соглашение с его клубом.
В этом сезоне Эрнандес провел за свой клуб пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее стало известно, что в «Полесье» перейдет защитник «Днепра-1» Василий Кравец.
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