Романо дал инсайд по трансферу Полесья. Известно кого купят и за сколько

Житомирское «Полесье» продолжает усиление состава в зимнее трансферное окно.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, житомирский клуб достиг договоренности о трансфере венесуэльского форварда Луифера Эрнандеса из клуба «Академия Пуэрто-Кабельо».

Романо отмечает, что трансфер 23-летнего футболиста обойдется команде из Житомира в 1.2 миллиона долларов. Игрок согласился переехать в Украину, теперь осталось завершить соглашение с его клубом.

В этом сезоне Эрнандес провел за свой клуб пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что в «Полесье» перейдет защитник «Днепра-1» Василий Кравец.