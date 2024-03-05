Игрок Днепра-1 перейдет в Полесье из-за напряженных отношений с Максимовым

Коммерческий директор Днепра-1 Вячеслав Фридман подтвердил информацию, что защитник Василий Кравец перейдет в «Полесье».

«Из-за ограниченного бюджета мы не смогли выкупить контракт Кравца за 400 тысяч евро, как мы договаривались летом. Зимой, по желанию Кравца и его агента Олега Смалийчука, мы готовы были расстаться. Но поскольку других вариантов у них не было, мы договорились, что он будет играть у нас до лета и мы будем ему платить его большую зарплату.

Сейчас появилось «Полесье». Финансово и с моральной точки зрения мы ничего не можем сделать, чтобы удержать Кравца, хотя он нам необходим. Наверное, «Полесье» предложило ему хорошие условия, а Смалийчуку – агентские. Мы должны предоставить игроку возможность играть и зарабатывать деньги. Поэтому Днепр-1 отпускает Кравца.

У Кравца были немного напряженные отношения с Максимовым по поводу игрового времени в конце осенней части сезона. Кравец сначала не хотел ехать в город Днепр из-за войны. Он с Львова и его семья была против, но мы его уговорили», – рассказал Фридман.

В этом сезоне Кравец отыграл за «Днепр-1» 21 матч и результативными действиями не отличался.