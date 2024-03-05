Полесье близко к трансферу одного из самых дорогих игроков лидера УПЛ
Василий Кравец может перейти в житомирский клуб
Левый защитник «Днепра-1» Василий Кравец может в ближайшее время сменить команду.
Сообщается, что Кравец переберется в состав прямого конкурента днепрян за лидерские места УПЛ – житомирское «Полесье». Отмечается, что переговоры между клубами сейчас находятся на завершающей стадии. Ожидается, что контракт игрока будет подписан на 2,5 года.
Василий Кравец является одним из самых дорогих игроков «Днепра-1» по версии Transfermarkt. Со стоимостью 1.2 миллиона евро он занимает 5 место в топе команды.
В этом сезоне Кравец отыграл за «Днепр-1» 21 матч и результативными действиями не отличался.
Ранее Кравец назвал причины неудачи «Днепра-1» в матче с «Минаем».
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