Полесье близко к трансферу одного из самых дорогих игроков лидера УПЛ

Левый защитник «Днепра-1» Василий Кравец может в ближайшее время сменить команду.

Сообщается, что Кравец переберется в состав прямого конкурента днепрян за лидерские места УПЛ – житомирское «Полесье». Отмечается, что переговоры между клубами сейчас находятся на завершающей стадии. Ожидается, что контракт игрока будет подписан на 2,5 года.

Василий Кравец является одним из самых дорогих игроков «Днепра-1» по версии Transfermarkt. Со стоимостью 1.2 миллиона евро он занимает 5 место в топе команды.

В этом сезоне Кравец отыграл за «Днепр-1» 21 матч и результативными действиями не отличался.

Ранее Кравец назвал причины неудачи «Днепра-1» в матче с «Минаем».