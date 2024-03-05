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  4. Полесье близко к трансферу одного из самых дорогих игроков лидера УПЛ
Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 19:23 |
2831
1

Полесье близко к трансферу одного из самых дорогих игроков лидера УПЛ

Василий Кравец может перейти в житомирский клуб

05 марта 2024, 19:23 |
2831
1
Полесье близко к трансферу одного из самых дорогих игроков лидера УПЛ
СК Днепр-1. Василий Кравец

Левый защитник «Днепра-1» Василий Кравец может в ближайшее время сменить команду.

Сообщается, что Кравец переберется в состав прямого конкурента днепрян за лидерские места УПЛ – житомирское «Полесье». Отмечается, что переговоры между клубами сейчас находятся на завершающей стадии. Ожидается, что контракт игрока будет подписан на 2,5 года.

Василий Кравец является одним из самых дорогих игроков «Днепра-1» по версии Transfermarkt. Со стоимостью 1.2 миллиона евро он занимает 5 место в топе команды.

В этом сезоне Кравец отыграл за «Днепр-1» 21 матч и результативными действиями не отличался.

Ранее Кравец назвал причины неудачи «Днепра-1» в матче с «Минаем».

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Василий Кравец трансферы УПЛ трансферы Днепр-1 Полесье Житомир
Источник ТаТоТаке
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Gargantua
у них Смоляков и Михайличенко слева играют.
понятно, что Кравец может и в центре играть, но все же родная позиция его слева
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