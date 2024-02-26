Кравец назвал причины неудачи Днепра-1 в матче с Минаем

Фланговый защитник «Днепра-1» Василий Кравец поделился мнением о ничью 1:1 с «Минаем» в 18-м туре чемпионата Украины.

– Василий, настроение после матча с «Минаем» хуже, чем хотелось бы?

– Конечно, результат не тот, на который мы рассчитывали. Что-то по игре не складывалось для нас. Пропустили быстрый гол, после чего нужно было отыгрываться, а соперник максимально сел в свою штрафную, стараясь не дать ничего нам сделать. Но все равно, у нас моменты были, однако трудно было забить – мы не попадали по воротам, били в соперников… как говорится, не пошло. Все мы недовольны.

– Если охарактеризовать одним словом, то не наш день?

– Да, считаю, что и так можно сказать.

– Эта неудача может добавить дополнительной мотивации на следующие матчи?

– Думаю, что да. Мы будем злее на следующий матч из-за того, что сегодня не так сыграли. Хотя я не считаю, что мы сыграли плохо, просто у нас не получалось в завершающей стадии. Нам постоянно не везло: то попадаем во вратаря, то в защитника, то мимо ворот. Это было чистое невезение. Думаю, что это нас разозлит и против «Оболони» мы сыграем лучше.

«Днепр-1» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 2-е место, имея в активе 35 очков.