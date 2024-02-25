Фаворит оступился. Днепр-1 не переиграл Минай в матче с тремя тревогами

Днепровский «Днепр-1» под руководством Александра Кучера в прошлом сезоне выглядел настолько мощно, что ему пророчили ожесточенную борьбу за чемпионский титул и выступления на групповом этапе еврокубковых соревнований. Но в итоге ничего из этого СК рисковал так и не получить, если бы не появление во главе коллектива Юрия Максимова, который хоть перспективы зацепиться за «золото» для команды сумел сохранить за непродолжительный отрезок времени.

Однако «Днепр-1» все равно завершал календарный год с двух матчей без побед, после чего возобновление национального первенства домашним матчем восемнадцатого тура против абсолютного аутсайдера – закарпатского «Миная», выглядело как подарок судьбы. Подопечные Желько Любеновича в первой части сезона так и не одержали ни одной победы в чемпионате, поэтому последнее место, мизерное количество зачетных баллов и очередная потеря ключевых исполнителей во время трансферного окна были для них как будто указателем к будущему понижению по классу.

Еще до момента появления команд на поле прозвучал сигнал воздушной тревоги, поэтому старт игры пришлось отложить на 40 минут. Но кто же тогда знал, что остановки матча будут происходить на постоянной основе и чуть ли не через каждые 15 минут чисто игрового времени, и при этом будут длиться, по меньшей мере, по полчаса? Играть в футбол с такими интервалами? Да это же просто издевательство над игроками! Но кому-то обязательно было нужно играть как можно ближе к линии фронта.

В итоге, с онлайн-картой тревог в Украине мы почти не расставались, а на поле, когда таки удавалось немного поиграть в футбол, преимущественно, происходили атаки днепрян. «Минай» долго не мог найти нужный темп, поэтому был вынужден отбиваться, и Кемкин, по меньшей мере, дважды спасал команду от пропущенного мяча. Атаки «Днепра-1» при этом концентрировались на флангах.

После того, как игру снова пришлось остановить из-за тревоги, хозяева продолжали настойчиво идти к забитому мячу, однако непосредственно перед очередной задержкой они столкнулись с пропущенным мячом. Потеря в центре поля стоила мгновенной контратаки через правый фланг, во время которой Устименко выполнил подачу в центр штрафной, где почему-то одиноким оказался Ременяк и расстрелял ворота.

Таким образом на заключительную четверть игрового часа «Днепр-1» выходил в ситуации отставания по счету и, соответственно, должен был что-то демонстрировать в ответ. Но получилось так, что «Минай» чуть ли не на две головы лучше выглядел хозяев в этот период поединка. И в конце концов гости получили право пробить пенальти за откровенный подкат в ноги Ременяку в центре штрафной от Бабенко.

В тот момент казалось, что возможный гол закарпатцев рискует окончательно добить остатки боевого настроя у хозяев поля, однако Волынец вытащил удар Кораблина с отметки и не дал этому случиться. На самом деле, решающий эпизод всего противостояния, потому что на второй тайм команды вернулись так же с пенальти, но уже в ворота гостей. Пихаленок не промахнулся ударом в левый угол, поэтому паритет по счету восстановился.

А потом вернулось и преимущество по игре от днепрян. Команда Желько Любеновича почему-то решила, что сможет от защиты доиграть этот матч до результата, который должен был ее удовлетворить. И таки была права. Интенсивность атак «Днепра-1» не спадала ни на мгновение, а когда еще добавили на поле Даниэля Кивинду, то моментов для дополнительных голов у коллектива Максимова стало просто бешеное количество.

Однако, как можно заметить, учитывая итоговый счет, реализация была не самой сильной стороной СК в этот день. Команда билась до последнего, как и «Минай» отбивался до последнего, однако мяч просто не хотел заходить в ворота. А под занавес противостояния гости вообще могли сотворить сенсацию, однако арендованный у «Динамо» Попов пробил из пределов вратарской не слишком лучше соперников до этого.

В следующие выходные днепровский «Днепр-1» сыграет в гостях у киевской «Оболони», а закарпатский «Минай» дома будет играть против харьковского «Металлиста 1925».

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Днепр-1» – «Минай» – 1:1

Голы: Пихаленок, 51 (пен.) – Ременяк, 26

На 40-й минуте Тимур Кораблин («Минай») не забил пенальти (вратарь).

Предупреждения: Бабенко, 39 – Кораблин, 70

«Днепр-1»: Волынец – Кравец, Сарапий, Адамюк, Мирошниченко (Е. Пасич, 76) – Рубчинский, Бабенко – Очеретько (Горбунов, 46), Пихаленок, Гуцуляк – Филиппов (Кивинда, 76).

«Минай»: Кемкин – Корнийчук, Прокопчук, Немчанинов, Чуев (Скиба, 85), Дмитрук – Кораблин (Семотюк, 74), Петько, Витенчук, Ременяк (Вакула, 64) – Устименко (Попов, 85).

Арбитр: Александр Каленов (Львов).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Удары (в створ): 25 (7) – 11 (6)

Угловые: 9 – 2

Оффсайды: 2 – 2.

ДНЕПР-1 – МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C