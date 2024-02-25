МАКСИМОВ: Не хочу обсуждать судейство. Мы могли выиграть, могли и проиграть

25 февраля состоялся матч 18-го тура УПЛ между командами «Днепр-1» и «Минай». Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения поединка главный тренер хозяев Юрий Максимов прокомментировал ничейный результат встречи:

– Чего, по вашему мнению, сегодня не хватило команде для победы?

– Ребята сегодня старались, но это футбол. Все стремились к победе, но такие игры бывают. Где-то мастерства не хватило, где-то везения и мяч просто не лез в ворота. Но ребятам спасибо за игру, они старались. Впереди следующий матч, будем готовиться теперь к нему.

– До завершения трансферного окна еще ожидаете усиление?

– У нас сейчас завершился трансферный бан, из-за чего мы не могли пригласить никого. Сейчас кого-то брать тяжело, ведь все футболисты уже играют в своих клубах. Было два бразильца, на которых мы рассчитывали, но они остались в Турции и не вернулись в Украину. Но ничего, будем дальше работать, играть, а как оно будет – покажет время.

– А молодые ребята, которые были сегодня в запасе, еще не готовы играть на таком уровне?

– Да, по моему мнению, еще не готовы.

– А как вам судейство в сегодняшнем матче?

– Я не хочу обсуждать судейство. Все было у нас в руках – мы могли выиграть, хотя могли и проиграть. Повторюсь, что ребята старались, да и «Минай» сегодня очень хорошо играл, несмотря на то, что эта команда на последнем месте. Хочется пожелать, чтобы они так и дальше играли. Когда так играет последняя команда турнира, то чемпионат будет только прогрессировать.

Видео голов и обзор матча Днепр-1 – Минай