Днепр-1 – Минай – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 18-й тура УПЛ
В воскресенье, 25 февраля, состоялся матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Днепр-1» и «Минай».
Украинская Премьер-лига. 18-й тур.
«Днепр-1» – «Минай» - 1:1
Голы: Пихаленок, 51 (пен.) – Ременяк, 26
На 40-й минуте Тимур Кораблин («Минай») не забил пенальти (вратарь).
Предупреждения: Бабенко, 39 – Кораблин, 70
«Днепр-1»: Волынец – Кравец, Сарапий, Адамюк, Мирошниченко (Е. Пасич, 76) – Рубчинский, Бабенко – Очеретько (Горбунов, 46), Пихаленок, Гуцуляк – Филиппов (Кивинда, 76).
«Минай»: Кемкин – Корнийчук, Прокопчук, Немчанинов, Чуев (Скиба, 85), Дмитрук – Кораблин (Семотюк, 74), Петько, Витенчук, Ременяк (Вакула, 64) – Устименко (Попов, 85).
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Днепропетровской области воздушная тревога
Фран Гонсалес в будущем может стать первым номером «галактикос»