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Чемпионат Украины
Днепр-1
25.02.2024 13:40 – FT 1 : 1
Минай
Из-за воздушной тревоги матч начался не в 13:00, а в 13:40
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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 17:25 |
290
0

Днепр-1 – Минай – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 18-й тура УПЛ

25 февраля 2024, 17:25 |
290
0
Днепр-1 – Минай – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Минай

В воскресенье, 25 февраля, состоялся матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Днепр-1» и «Минай».

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Днепр-1» – «Минай» - 1:1

Голы: Пихаленок, 51 (пен.) – Ременяк, 26

На 40-й минуте Тимур Кораблин («Минай») не забил пенальти (вратарь).

Предупреждения: Бабенко, 39 – Кораблин, 70

«Днепр-1»: Волынец – Кравец, Сарапий, Адамюк, Мирошниченко (Е. Пасич, 76) – Рубчинский, Бабенко – Очеретько (Горбунов, 46), Пихаленок, Гуцуляк – Филиппов (Кивинда, 76).

«Минай»: Кемкин – Корнийчук, Прокопчук, Немчанинов, Чуев (Скиба, 85), Дмитрук – Кораблин (Семотюк, 74), Петько, Витенчук, Ременяк (Вакула, 64) – Устименко (Попов, 85).

События матча

51’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Минай).
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Источник Sport.ua
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