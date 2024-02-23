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Чемпионат Украины
Днепр-1
25.02.2024 13:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 19:52 | Обновлено 23 февраля 2024, 20:09
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Днепр-1 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Претендент на чемпионство против явного аутсайдера

23 февраля 2024, 19:52 | Обновлено 23 февраля 2024, 20:09
220
0
Днепр-1 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье 25 февраля свой первый матч после зимнего перерыва в рамках 18-го тура украинской Премьер-Лиги проведут «Днепр-1» и «Минай». К моменту очного противостояния соперники расположились на противоположных строчках турнирной таблицы. Подопечные Юрия Максимова находятся в группе лидеров, а закарпатская команда пока явный аутсайдер, который еще ни разу не выигрывал в нынешнем сезоне.

Днепр-1

Во второй части чемпионата страны перед футболистами «Днепра-1» наверняка стоит задача побороться не просто за медали, а непосредственно за золото, которое было так близко в прошлом году. Поэтому терять очки в матчах с клубами из нижней части турнирной таблицы они явно не намерены.

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В межсезонье в команде особых изменений не произошло. Закончилась аренда у защитника Александра Каплиенко, но в тоже время взят в аренду из «Шахтера» полузащитник Олег Очеретько. Кстати, за несколько дней до игры стало известно о том, что с «Днепра-1» снят трансферный бан от ФИФА, наложенный на клуб из-за задолженностями перед игроками и персоналом.

Учебно-тренировочный сбор днепровские футболисты проводили в Турции, где провели 6 контрольных поединков. Три из них выиграли, два раза проиграли и в одном матче была зафиксирована ничья. Интересно, что во всех 6 встречах приняли участие 11 игроков, а лучшими бомбардирами стали Эдуард Сарапий и Сергей Горбунов, забившие по 2 мяча.

К сожалению, после сборов три молодых бразильских легионеров - Витиньо, Маркос Андре и Гильерме Варжао из-за войны в Украине, а именно недавнего обстрела Днепра, отказались лететь в нашу страну. Так что тренерский штаб на них уже не может рассчитывать.

Минай

Клуб из Закарпатья очень неудачно провел первую часть турнира, проиграв 9 матчей из 15 и не добыв ни одной победы. Еще осенью в середине ноября это привело к отставке Владимира Шарана и ко второй половине сезона «Минай» готовился под руководством Желько Любеновича.

В отличие от предстоящего соперника, зимой в «Минае» произошли достаточно серьезные изменения. Клуб покинули 13 футболистов, многие из которых часто выходили в стартовом составе. Их места заняли новички, среди которых можно отметить некоторых известных в Украине игроков, таких как Владислав Семотюк, Владислав Вакула и Денис Устименко. Поэтому молодому сербскому наставнику пришлось создавать практически новую команду.

В межсезонье «Минай» провел 7 контрольных матчей. В них он добился четырех побед, два раза проиграл и один раз сыграл вничью. Самым результативным в этих играх был Артур Ременяк, у которого три гола и две результативные передачи. Также 3 забитых мяча в активе Тимура Кораблина.

Статистика встреч

На уровне Премьер-Лиги команды провели 6 матчей. 4 победы у «Днепра-1», одна – у «Миная» и еще раз соперники сыграли вничью. Кстати, ничья случилась именно в нынешнем сезоне в 3-м туре. Тогда голы были забиты в самом конце матча. На предпоследней минуте основного времени Твердохлеб вывел хозяев вперед, а на третьей компенсированной минуте Бланко с пенальти восстановил равновесие. Командами в тот период руководили Владимир Шаран и Александр Кучер.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сарапий, Горин, Мирошниченко, Рубчинский, Бабенко, Пихаленок, Очеретько, Гуцуляк, Филиппов

«Минай»: Бандура, Корнийчук, Немчанинов, Прокопчук, Чуев, Дмитрук, Витенчук, Вакула, Семотюк, Ременяк, Устименко

25 февраля, воскресенье

«Днепр-1» – «Минай»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 13:00
ТВ-трансляция на платформе УПЛ ТВ
ДНЕПР-1 — МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Каленов (Ивано-Франковск)
Прогноз Sport.ua — 2:0
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прогнозы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Днепр-1 Днепр-1 - Минай
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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