Три бразильца из Днепра-1 отказались возвращаться в Украину. В чем причина?

Три бразильских легионера «Днепра-1» отказываются возвращаться в Украину.

Об этом сообщает Fcdnipro.com. Речь идет про 19-летнего центрального хавбека Витиньо, 20-летнего форварда Маркоса Андре и 20-летнего правого защитника Гильерме Варжао.

Причиной стала недавняя массированная атака дронов на Днепр.

Витиньо выступает за днепровский клуб на правах аренды из «Атлетико Минейро» (Бразилия), соглашение рассчитано до лета. На его счету 8 матчей, голевыми действия не отличился.

Маркос Андре до 30 июня арендован у «Ретро», он сыграл 25 минут в двух матчах за днепрян. Результативными действиями также не отличился.

Варжао является полноценным игроком «Днепра-1» U-19, отыграв за команду 29 игр.

18 января Витиньо и Андре отправились с «Днепром-1» на учебно-тренировочное сборы в Турцию.