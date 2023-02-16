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  4. Днепр-1 подписал двух бразильцев. Один из них – экс-дублер игрока Шахтера
Украина. Премьер лига
16 февраля 2023, 19:54 |
582
1

Днепр-1 подписал двух бразильцев. Один из них – экс-дублер игрока Шахтера

Источник сообщил об усилении лидера УПЛ

16 февраля 2023, 19:54 |
582
1
Днепр-1 подписал двух бразильцев. Один из них – экс-дублер игрока Шахтера
Twitter. Миндиньо

Украинский футбольный клуб «Днепр-1», который является лидером чемпионата Украины, подписал двух бразильцев.

Об этом сообщает ТаТоТаке. Речь идет про Иделминдо Кардосо (Миндиньо) и Гильерме Варжао.

18-летний левый защитник Миндиньо в текущем сезоне отыграл 11 матчей за молодежку «Коринтианса», в которых забил 3 гола. Ранее сообщалось о том, что «Днепр-1» подпишет игрока для юношеской команды.

19-летний Варжао играет на позиции правого защитника. Он перешел в днепровский клуб из «Интернасьоналя». Интересно, что в бразильской команде Гильерме на протяжении нескольких лет являлся дублером игрока донецкого «Шахтера» Винисиуса Тобиаса, который сейсчас выступает на правах аренды в мадридском «Реале».

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трансферы трансферы УПЛ Днепр-1 Миндиньо Гильерме Варжао Интернасьонал Коринтианс Винисиус Тобиас Шахтер Донецк
Источник ТаТоТаке
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Tatiana Tam
Непогане підсилення майбутнього чемпіона
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