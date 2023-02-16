Днепр-1 подписал двух бразильцев. Один из них – экс-дублер игрока Шахтера

Украинский футбольный клуб «Днепр-1», который является лидером чемпионата Украины, подписал двух бразильцев.

Об этом сообщает ТаТоТаке. Речь идет про Иделминдо Кардосо (Миндиньо) и Гильерме Варжао.

18-летний левый защитник Миндиньо в текущем сезоне отыграл 11 матчей за молодежку «Коринтианса», в которых забил 3 гола. Ранее сообщалось о том, что «Днепр-1» подпишет игрока для юношеской команды.

19-летний Варжао играет на позиции правого защитника. Он перешел в днепровский клуб из «Интернасьоналя». Интересно, что в бразильской команде Гильерме на протяжении нескольких лет являлся дублером игрока донецкого «Шахтера» Винисиуса Тобиаса, который сейсчас выступает на правах аренды в мадридском «Реале».