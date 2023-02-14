Источник: Днепр-1 подпишет юного бразильца для молодежной команды
Лидер УПЛ нацелился на Миндиньо
Украинский футбольный клуб «Днепр-1», который сейчас является лидером чемпионата Украины по футболу, подпишет 18-летнего вингера «Коринтианса» Миндиньо.
Об этом сообщает «FC Dnipro». По информации источника, в случае удачной сделки, футболист будет выступать за юношескую команду днепрян.
При этом, 20% прав на игрока могут остаться у «Коринтианса».
По данным Transfermarkt, контракт Миндиньо с бразильским клубом рассчитан до ноября 2023 года, однако по информации бразильских СМИ футболист перейдет в «Днепр-1» статусе свободного агента.
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