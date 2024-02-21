Украина. Премьер лига21 февраля 2024, 14:09 |
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Рассчитались со всеми. С Днепра-1 снят трансферный бан
Эту информацию подтвердил коммерческий директор команды
21 февраля 2024, 14:09 |
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Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман сообщил, что с команды снят трансферный бан, наложенный на клуб из-за задолженности перед игроками и персоналом.
«Днепр-1» выплатил долг бывшему главному тренеру Игорю Йовичевичу. Фридман рассказал, что Йовичевич подтвердил поступление задолженных ему средств, и вчера 20 февраля УЕФА проинформировала «Днепр-1» о снятии бана.
Ранее стало известно, что серебряный призер УПЛ «Днепр-1» в этом сезоне не планирует допускать болельщиков на трибуны.
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